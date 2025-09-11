دانون: إسرائيل ستلاحق قادة حماس في غزة وطهران والدوحة

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخميس، إن بلاده ستلاحق قادة "الإرهاب" أينما وجدوا، سواء فوق الأرض أو تحتها، في إشارة إلى قادة حركة "حماس".

وشدد، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن الطارئ، على أنه "لا حصانة للإرهابيين ولا لمن يدعمهم"، مضيفاً أن "قادة حماس كانوا الهدف الوحيد لهجومنا في الدوحة".

وأردف قائلاً: "قتالنا مع حماس وليس مع شعب غزة ولا دولة قطر، وهذه الضربة مفادها أن لا ملاذ آمنا للإرهابيين في أي مكان لا في غزة ولا في طهران ولا في الدوحة".

وتابع: "على قطر أن تختار الآن إما أن تدين حماس وتطردها أو ستقوم إسرائيل بذلك"، لافتاً إلى أنه " لم تكن هناك حصانة لبن لادن وكذلك يجب نزع أي حصانة عن حماس".

وكان دانون قد هدد، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، بأن "عناصر حماس لن يجدوا ملجأ آمناً، لا في أنفاق غزة، ولا في بيروت، ولا حتى في الفنادق الفاخرة بالدوحة"، بحسب تعبيره.

وفي وقت سابق، علق دانون على عملية "قمة النار" قائلًا إن الضربة التي نفذتها بلاده على الدوحة استهدفت كبار قادة حماس الذين خططوا لهجوم 7 أكتوبر.

وأضاف دانون في تصريحات صحفية: "لا مكان ليختبئ فيه "الإرهابيون" وسنواصل ملاحقتهم في كل مكان" وفق تعبيره.







