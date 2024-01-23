وسط التلويح بعودته.. هل يكسر "ولي العهد" الليبي حالة الجمود السياسي؟

ذكرت تقارير ليبية وغربية بأن الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، نجل ولي العهد الليبي السابق خلال الفترة الملكية، يستعد للعودة إلى العاصمة طرابلس في فبراير/شباط المقبل بالتزامن مع احتفالات انتفاضة السابع عشر من فبراير التي أسقطت معمر القذافي.

وكشفت وكالة "نوفا" الإيطالية عن أن "هناك محاولة جارية لتشجيع عودة مثيرة للأمير إلى ليبيا، بمناسبة ذكرى الثورة الليبية 2011"، مشيرة إلى أن "الحركة الملكية بدأت مشاورات في إسطنبول مع عدد من المشايخ والزعماء ووجهاء القبائل من المنطقة الشرقية".

وكان "السنوسي" قد أجرى بالفعل مشاورات مع أعضاء في البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وقوى سياسية، وسط دعوات للعودة إلى دستور 1951 والملكية كإطار دستوري يسمح باستعادة ليبيا لوحدتها.

وتثير عودة السنوسي المحتملة إلى ليبيا، تساؤلات عما يمكن أن يقدمه من أجل كسر الجمود السياسي في البلاد، فيما يشكك محللون وسياسيون بقدرة الرجل على "حلحلة الوضع السياسي المعقد والذي تتشابك فيه عدة معطيات محلية وإقليمية ودولية".

وقال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: "لا يمكن للسنوسي أن يقدم شيئا الآن، غير إلهاء الليبيين وإعطاء بعض الوقت لسلطة الأمر الواقع في طرابلس لعلها تلتقط أنفاسها".