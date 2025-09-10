بعد إدانته ضربة الدوحة.. يائير نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بريطانيا

هاجم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير نتنياهو، رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وذلك بعد إدانته الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب يائير نتنياهو عبر حسابه في "إكس": "كير ستارمر، الشيوعي الذي حوّل بلاده إلى المملكة المتحدة الإسلامية المتحدة بينما يقمع حرية التعبير لشعبه الإنجليزي الوطني، أصبح الآن على طريقة جورج أورويل في رواية 1984 يشجع أسياده القطريين".

وأضاف ساخرًا: "يا لها من مفاجأة كبيرة".

وكان يائير نتنياهو قد كتب في مطلع أغسطس/آب الماضي منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي وصف فيه قطر بأنها "ألمانيا النازية الحديثة".

وقال: "قطر هي القوة الرئيسية وراء الموجة غير المسبوقة من معاداة السامية في العالم، وهي موجة لم نشهد مثلها منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي".

وأكد أن "قطر هي ألمانيا النازية الحديثة.. كل يهودي حول العالم في خطر جسيم بسبب عقود طويلة من شيطنة اليهود والدولة اليهودية على يد قطر، الممولة بمليارات الدولارات التي تضخها في ذلك".

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست"، استهدف يائير نتنياهو في وقت سابق أيضًا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالدته الشيخة موزة بنت ناصر المسند، واصفًا إياهما بأنهما "هتلر وغوبلز العصر الحديث".

وأمس الثلاثاء، نفذت إسرائيل غارة جوية مركزة استهدفت مسؤولي "حماس" في الدوحة، في عملية قوبلت بإدانة واسعة من عدة دول، بينها المملكة المتحدة.

وكان ستارمر قد علق على الضربة الإسرائيلية قائلًا إنها قد تؤدي إلى تصعيد إضافي، مؤكدًا أن "الوسيلة الوحيدة لمنع مزيد من العنف هي وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وتدفق ضخم للمساعدات إلى غزة".