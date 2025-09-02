وعد بمساعدات أوفر.. الجيش الإسرائيلي يحث الغزيين على النزوح إلى الجنوب

وعد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، النازحين إلى جنوب غزة بـ"أوفر المساعدات"، قبيل إطلاق هجوم هدفه السيطرة على مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس": "في الأيام الأخيرة، شاهدنا انتقال العديد من العائلات الفلسطينية إلى جنوب قطاع غزة، وفق خريطة المناطق الخالية التي نشرناها".

وأضاف أدرعي أن "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري تجهيزها حالياً، حيث بدأ جيش الدفاع العمل على توفير الخيم وتمهيد المواقع لإنشاء مجمعات التوزيع ومد خطوط المياه" وفق تعبيره.

وكثّفت إسرائيل الثلاثاء حشد قواتها مع بدء استجابة جنود الاحتياط لأوامر الاستدعاء تمهيدا لإطلاق هجوم هدفه السيطرة على مدينة غزة في شمال القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر بعد قرابة عامين من الحرب مع حركة حماس.

وتمضي إسرائيل في خطة السيطرة على أكبر مدن القطاع، رغم تزايد الضغوط الدولية والداخلية التي تدعوها لإنهاء الحرب في غزة حيث أعلنت الأمم المتحدة المجاعة الشهر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 40 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم ضمن الدفعة الأولى من التعبئة.

أخبار ذات علاقة "لا مكان للاختباء".. الجيش الإسرائيلي يضيق الخناق على حماس في غزة

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن القوات النظامية ستقود المرحلة المقبلة من العمليات وليس الاحتياط.