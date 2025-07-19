الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجندي في معارك جنوبي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، عن إصابة اثنين من أفراده، أحدهما ضابط والآخر جندي، خلال معارك في جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر عسكري قوله، إن الضابط والجندي أصيبا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عربتهما جنوبي القطاع.

وكشفت القناة 13 العبرية، الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإخراج قواته، المنتشرة منذ عامين في قطاع غزة، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية الإسرائيلية.

وذكرت القناة ذاتها أن الجيش أبلغ المستوى السياسي بخطوته تلك؛ مبررًا ذلك بأنه "لا يوجد أي مجال للتقدم أكثر داخل قطاع غزة حاليًّا".

يأتي ذلك في ظل بذل حركة "حماس" والفصائل الأخرى في قطاع غزة محاولات حثيثة لأسر جنود إسرائيليين خلال المواجهات الدائرة.

