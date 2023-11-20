وفد طبي إماراتي يصل غزة لإنجاز ترتيبات إنشاء مستشفى ميداني
وصل إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح اليوم الإثنين وفد طبي إماراتي، للبدء في ترتيبات إنشاء مستشفى ميداني إماراتي لعلاج المصابين والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الحدود والمعابر في قطاع غزة هشام عدوان لـ"إرم نيوز" إن "وفدًا إماراتيًّا يضمّ 17 شخصًا دخل قطاع غزة عبر معبر رفح، لترتيب البدء في إنشاء مستشفى ميداني".
وأوضح أن "الوفد سيذهب لمعاينة المكان الذي سيتمّ إنشاء المستشفى الميداني فيه في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
وكان الهلال الأحمر الإماراتي أعلن قبل أيام اكتمال عملية شحن ووصول كل التجهيزات المتعلقة بالمستشفى الميداني الإماراتي إلى مصر، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة وذلك في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم الفلسطينيين.
وبالتزامن، من المقرّر أن يغادر 56 جريحًا عبر معبر رفح البري إلى دولة الإمارات لتلقي العلاج في المستشفيات هناك، مع انهيار المنظومة الصحية الفلسطينية بفعل القصف الإسرائيلي والعملية العسكرية البرية.