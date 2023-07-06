الإمارات تقدّم 15 مليون دولار لإعادة تأهيل جنين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم 15 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وخاصة إعادة تأهيل الخسائر في جنين، التي كانت خلال الأيام الماضية مسرحًا لعملية عسكرية إسرائيلية.

جاء ذلك خلال اتصال بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، وفيليب لازاريني، المفوض العام لـ"أونروا"، بحث سبل دعم الوكالة على مختلف الأصعدة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الخميس، إن الشيخ عبد الله بن زايد "أبلغ المفوّض أن الإمارات قررت فتح حساب مشترك والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لدعم عمليات أونروا وخدماتها، ولتوفير المساعدات العاجلة للأسر الفلسطينية، وخاصة إعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها والتي شهدت خلال الفترة الماضية اعتداءات إسرائيلية".

وأضافت الوكالة: "أكد الشيخ عبدالله التزام الإمارات بدعم أونروا لتجاوز التحديات؛ ولتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحياة الكريمة لهم (..) وأعرب عن شكره للجهود التي تقوم بها في جنين ومخيمها".

وأوضحت أن الشيخ عبد الله بن زايد "أكد على ضرورة إعادة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام، وعلى دعم الإمارات لكافة الجهود المبذولة في هذا الإطار".

وطالب الشيخ عبد الله بن زايد كذلك بـ"وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".