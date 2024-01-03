واشنطن تندد بدعوة سموتريتش وبن غفير لتهجير سكان غزة
عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن رفضها لتصريحات وزيرين إسرائيليين طالبت بتهجير الفلسطينيين من غزة.
وقالت الوزارة إنها "ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين (بتسلئيل) سموتريتش و(إيتمار) بن غفير الداعية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة".
وأعلن وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، بن غفير وسموتريتش، يوم الإثنين، دعمهما لـ"التهجير الطوعي للفلسطينيين" من غزة.
وقال وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في تغريدة على منصة "إكس": "يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا هو الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني".
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش، قوله: "الحل الصحيح لقطاع غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية إلى الدول التي توافق على استقبال اللاجئين".