بعد خروجه من معتقلات الحوثيين.. العثور على جثة مطرب يمني داخل منزله
عثر مدنيون يمنيون، الخميس، على جثة فنان شعبي مشنوقًا داخل منزله بمحافظة عمران، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، بعد أشهرمن خروجه من معتقلاتهم.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن مواطنين عثروا على الفنان الشعبي "محدني المحدني"، متدليًا من سقف إحدى غرف منزله، بمديرية "ثلا" جنوب محافظة عمران، بعد يومين على اختفائه.
ونقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر محلية قولها، إن المواطنين عثروا على الفنان "المحدني" وهو جثّة هامدة، وسط مطالبات بالتحقيق في قضية مقتله.
وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثيين منعت الفنان، خلال الفترة الماضية من الغناء، كما سبق أن تلقى تهديدات بواسطة هاتفه بسبب استمراره في إحياء الأعراس التي توقف عنها بشكل نهائي مؤخرًا، ما أدى إلى تدهور وضعه المعيشي.
من جانبه، ذكر موقع "المصدر أونلاين"، أن الفنان الشعبي، كان يمّر بأوضاع نفسية ومعيشية سيئة منذ خروجه من سجون الحوثيين في شهر فبراير/ شباط الماضي.
وقال الموقع إن ميليشيات الحوثيين اختطفت الفنان "المحدني" في وقت سابق، وتم الإفراج عنه قبل أشهر، بعد إصابته بحالة نفسية تفاقمت بعد سوء وضعه المعيشي.
ويشهد اليمن خلال السنوات الماضية، تصاعدًا في حالات الانتحار، ومعدلات الجريمة في مختلف مناطق البلاد، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل استمرار تردّي الأوضاع المعيشية، وتزايد حالة الاضطراب منذ انقلاب ميليشيات الحوثيين في العام 2015.