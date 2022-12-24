بعد خروجه من معتقلات الحوثيين.. العثور على جثة مطرب يمني داخل منزله

ونقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر محلية قولها، إن المواطنين عثروا على الفنان "المحدني" وهو جثّة هامدة، وسط مطالبات بالتحقيق في قضية مقتله.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيات الحوثيين منعت الفنان، خلال الفترة الماضية من الغناء، كما سبق أن تلقى تهديدات بواسطة هاتفه بسبب استمراره في إحياء الأعراس التي توقف عنها بشكل نهائي مؤخرًا، ما أدى إلى تدهور وضعه المعيشي.

من جانبه، ذكر موقع "المصدر أونلاين"، أن الفنان الشعبي، كان يمّر بأوضاع نفسية ومعيشية سيئة منذ خروجه من سجون الحوثيين في شهر فبراير/ شباط الماضي.