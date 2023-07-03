قتلى وإصابات خطيرة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيّمها
اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة من عدة محاور، فيما سقط قتيل على الأقل، إلى جانب إصابات بجروح خطيرة في غارتين جويتين على المخيم، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية واسعة النطاق في مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، وقالت إن القصف الإسرائيلي تجدد على جنين بالتزامن مع انتشار آليات عسكرية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "الشاب سميح أبو الوفا (21 عاماً) استشهد، وأصيب شاب آخر بجروح حرجة، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً وسط مخيم جنين، شمال الضفة الغربية".
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن "طائرات الاحتلال قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلاً وسط مخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النار فيه، واستشهاد الشاب أبو الوفا، وإصابة آخر بجروح حرجة".
ولفتت إلى أنه "في أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم".
مشيرة إلى أن "سماء جنين ومخيمها يشهدان تحليقاً مكثفاً لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء (الأباتشي) أو طائرات الاستطلاع"، وسط أنباء عن انقطاع الكهرباء عن مدينة جنين جرّاء الغارات الإسرائيلية.
من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن "قوات الأمن أغارت على مقر قيادة يشكل غرفة العمليات الموحدة للفصائل في مخيم جنين، وعناصر ما تسمى بكتيبة جنين" بحسب تعبيره.
وأضاف أدرعي: "لقد شكل المقر أيضاً غرفة استطلاع ومكاناً لاجتماع مسلحين قبل وبعد بعض النشاطات، وكمنطقة تسليح بقطع أسلحة وعبوات ناسفة وكمركز اتصالات وتواصل النشطاء" وفقاً لقوله.
ومضى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قائلاً: "كما استخدم المقر كمأوى لنشطاء مطلوبين على خلفية تنفيذهم عمليات تخريبية في الأشهر الأخيرة في المنطقة، وتعمل قوات الأمن في هذه الأثناء لإحباط النشاطات في مدينة ومخيم جنين" على حدّ وصفه.