قتلى وإصابات خطيرة خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيّمها

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "الشاب سميح أبو الوفا (21 عاماً) استشهد، وأصيب شاب آخر بجروح حرجة، الليلة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منزلاً وسط مخيم جنين، شمال الضفة الغربية".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن "طائرات الاحتلال قصفت بثلاثة صواريخ على الأقل منزلاً وسط مخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النار فيه، واستشهاد الشاب أبو الوفا، وإصابة آخر بجروح حرجة".

ولفتت إلى أنه "في أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم".

مشيرة إلى أن "سماء جنين ومخيمها يشهدان تحليقاً مكثفاً لطائرات الاحتلال الإسرائيلي سواء (الأباتشي) أو طائرات الاستطلاع"، وسط أنباء عن انقطاع الكهرباء عن مدينة جنين جرّاء الغارات الإسرائيلية.