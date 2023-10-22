صحيفة: السعودية تحدثت مع شركة "داسو" الفرنسية لشراء مقاتلات رافال

كشفت صحيفة "لاتريبيون ديمانش" الفرنسية عن أن المملكة العربية السعودية تواصلت مع شركة "داسو" الفرنسية للطيران، للاستفسار عن سعر شراء 54 طائرة رافال.

وأكدت الصحيفة نقلا عن "مصادر متطابقة" لم تحددها أن الشركة الفرنسية المصنعة للطائرات لديها "حتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر للرد" على استفسار الرياض.

وقالت "لاتريبيون ديمانش" إنه إذا ما تمت الصفقة، سيكون هذا النجاح "مدوياً" لطائرة رافال. وأوردت أن السعودية تفضل حتى الآن الحصول على طائرة إف-15 الأميركية أو يوروفايتر تايفون المصنعة من مجموعة شركات من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وذكّرت الصحيفة بأن ألمانيا علقت مبيعات الأسلحة إلى الرياض نهاية عام 2018، ما يثير احتمال أن يكون الاهتمام الذي أبدته السعودية بطائرات رافال وسيلة للضغط على مزوديها المعتادين للطائرات المقاتلة.

والسعودية ليست أول دولة في المنطقة تهتم بطائرة رافال، فقد سبق أن اشترت مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر عددا منها.

ودخلت رافال الخدمة عام 2004 في سلاح البحرية الفرنسي وحققت نجاحا في التصدير في وقت متأخر.

ومن بين 453 طائرة جديدة تم طلبها في هذه المرحلة، طلب سبعة عملاء أجانب 261 طائرة (اليونان وكرواتيا وإندونيسيا والهند، بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط الثلاث)، فيما طلبت فرنسا 192 طائرة.