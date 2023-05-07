بعد تسلمه من إسرائيل.. رفع الحصانة عن النائب الأردني عماد العدوان

قرر مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان الذي كان محتجزًا في إسرائيل بتهمة التهريب.

وصوَّت مجلس النواب بالأغلبية، في جلسة مغلقة، على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان.

وعقب الجلسة المغلقة، قال رئيس المجلس أحمد الصفدي في إيجاز للصحفيين إن "النائب عماد العدوان دخل الحدود الأردنية بجهود من جلالة الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الحكومية إذ تم الإفراج عنه من قِبل إسرائيل".

وأضاف الصفدي أن مجلس النواب اتخذ قرارًا برفع الحصانة عن العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجَّهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة، ونحن في الأردن نثق بقضائنا العادل والنزيه، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين السفير سنان المجالي قال ،في وقت سابق اليوم الأحد، إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قِبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.