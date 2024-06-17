"مكافحة الإرهاب" العراقية.. من محاربة "داعش" إلى حماية "كنتاكي"

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن السلطات العراقية قررت استخدام قوات مكافحة الإرهاب، لحماية سلاسل المطاعم الأمريكية في البلاد وعلى رأسها "كنتاكي".

وأضافت الصحيفة أن تلك المطاعم تعرضت لعدد من الهجمات رفضًا للدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.

وبينت أن "مسلحين استهدفوا تلك المطاعم كجزء من المقاطعة الاقتصادية للعلامات التجارية التي يقولون إنها تساهم بتمويل عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة".

واستهدف مسلحون مطعم "كنتاكي" الشهير، أواخر الشهر الماضي، على وقع دعوات فصائل شيعية مدعومة من إيران للاحتجاج على هذه المطاعم وإغلاقها.

وقوات مكافحة الإرهاب دُربت أمريكيًا وأوكل إليها في السنوات الماضية، محاربة تنظيم داعش المتشدد، لكنها، اليوم، ستبدأ الانتشار لحماية سلاسل المطاعم الأمريكية في العراق، وفق التقرير.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن القرار العراقي يهدف إلى "طمأنة المستثمرين الأجانب، وإرسال رسالة إلى الجماعات الموالية لإيران بأن القوات الحكومية تسيطر على البلاد".