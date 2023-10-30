من حصار الإسكندر إلى طوفان الأقصى.. تسلسل زمني لحروب غزة

عرفت غزة، كحال الأراضي الفلسطينية، عددا من الهجمات والتدخلات العسكرية للقوى العالمية عبر التاريخ. كما شهدت غزة تحولات كبيرة تزامنت مع سلسلة طويلة من التطورات السياسية والعسكرية في فلسطين والمنطقة.

وكانت غزة، التي ازدهرت في العصور القديمة كمركز تجاري على ساحل البحر المتوسط، حيث تلتقي آسيا بأفريقيا، مأهولة بالسكان منذ آلاف السنين، وحارب من أجلها الفراعنة المصريون والبابليون والفلستيون واليونانيون المقدونيون والرومان والعرب والمغول والصليبيون والعثمانيون وحتى نابليون. وهي جزء من اتحاد قديم للفلستيين مكون من خمس مدن على طول السهل الساحلي، وورد ذكرها في الكتاب المقدس.

حاصر الإسكندر الأكبر مدينة غزة واستولى عليها وقتل الرجال واستعبد النساء والأطفال. وفي العصر الروماني، انتشرت المسيحية هناك، وما زال هناك مسيحيون يعيشون في غزة، وقد تضررت كنيستهم خلال الجولة الحالية من القصف الإسرائيلي على القطاع.

دخل الإسلام المنطقة قبل 1400 عام. وظلت غزة جزءا من الإمبراطورية العثمانية في معظم الفترة من القرن السادس عشر حتى عام 1917 عندما استولت عليها القوات البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى.

وعلى مدى القرن الماضي، انتقلت غزة من الحكم العسكري البريطاني إلى المصري إلى الحكم العسكري الإسرائيلي. وهي الآن عبارة عن جيب يحيطه سور يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني معظمهم من نسل اللاجئين.

وفي ما يلي بعض المعالم الرئيسة في تاريخ غزة الحديث:

1948 - نهاية الحكم البريطاني

مع انتهاء الحكم الاستعماري البريطاني في فلسطين في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، اشتدت أعمال العنف بين اليهود والعرب وبلغت ذروتها في الحرب بين دولة إسرائيل المنشأة حديثا وجيرانها العرب في أيار مايو 1948.