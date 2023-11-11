منظمة غير حكومية إسرائيلية تعلن وفاة رضيعين خدج في أكبر مستشفى بغزة

أعلنت جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الحكومية الجمعة عن وفاة رضيعين خدج في أكبر مستشفى في قطاع غزة المحاصر، في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على غزة.

وقالت الجمعية في بيان، "خلال الساعات القليلة الماضية، تلقينا تقارير مروعة من مستشفى الشفاء، لا كهرباء ولا ماء ولا أكسجين. لقد أدى القصف العسكري إلى إلحاق أضرار بوحدة العناية المركزة وكذلك بالمولد الوحيد الذي ظل يعمل حتى الآن".

وأضافت: "ونتيجة لانعدام الكهرباء، توقفت وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة عن العمل وأدى ذلك إلى وفاة رضيعين"، محذرة من وجود "خطر حقيقي على حياة 37 رضيع من الخدج الآخرين".