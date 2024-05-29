إسرائيل تعلن "السيطرة الكاملة" على محور فيلادلفيا

وقال في تصريحات نقلتها هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) إن الجيش يسيطر، الآن، على 75% من محور فيلادلفيا، مضيفًا: "أعتقد أنه سيسيطر عليه كله بمرور الوقت"، مردفًا: "يجب علينا، بالتعاون مع المصريين، ضمان منع تهريب الأسلحة".