إسرائيل تعلن "السيطرة الكاملة" على محور فيلادلفيا
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حقق "السيطرة العملياتية الكاملة" على المنطقة العازلة بين غزة ومصر، (محور فيلادلفيا)، حسبما ذكرت إذاعة الجيش.
وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الجيش يسيطر على 75% من محور فيلادلفيا.
وقال في تصريحات نقلتها هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) إن الجيش يسيطر، الآن، على 75% من محور فيلادلفيا، مضيفًا: "أعتقد أنه سيسيطر عليه كله بمرور الوقت"، مردفًا: "يجب علينا، بالتعاون مع المصريين، ضمان منع تهريب الأسلحة".