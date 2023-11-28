خروقات إسرائيل وحماس للهدنة.. هل تؤدي إلى انهيارها؟
تثير الخروقات العسكرية المحدودة في قطاع غزة المخاوف من انهيار التهدئة الإنسانية بين حركة حماس وإسرائيل، والتي جرى التوصل إليها برعاية أمريكية وإقليمية بعد أكثر من 45 يوماً من الحرب، وتم تمديدها لاحقاً.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه خروقات للتهدئة من قبل الجيش الإسرائيلي ومسلحي حماس في مدينة غزة وشمالها، بالتزامن مع جهود تبذلها الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تمديد الهدنة الإنسانية لأطول مدة.
خروقات الهدنة
وخرقت إسرائيل التهدئة عسكرياً بقتلها 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بحوادث متفرقة، إضافة لتحليق الطيران بأجواء جنوب القطاع خلافاً لما هو متفق عليه، فيما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على أهداف في غزة، ما أدى لاشتباكات مع مسلحين تابعين لحماس.
بدورها، خرقت حماس التهدئة بتفجير عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية شمال القطاع، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بجراح متفاوتة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي رداً على الخروقات الإسرائيلية للهدنة في غزة.
ورغم ذلك؛ إلا أن الجناح المسلح لحماس أكد التزامه بالهدنة بالقدر الذي تلتزم فيه إسرائيل بها، في ما لم تُعلق إسرائيل أو الأطراف الدولية والإقليمية على حوادث خرق الهدنة بين الجانبين، ولم يعلن أي طرف عدم التزامه بها.
أمر مستبعد
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، مصطفى قبها، أن "الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تمثل مصلحة لجميع الأطراف"، مشيراً إلى أنه من المستبعد أن تكون لدى الطرفين نية العمل على انهيارها واستئناف القتال.
وقال قبها، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "المستويات السياسية لدى حماس وإسرائيل غير معنيتين بانهيار الهدنة، ويعملان على تمديدها والتوصل إلى هدنة شاملة تنهي الحرب، وتجاوز أي خلاف يمكن أن تسببه تلك الخروقات".
وأوضح قبها أن "ذلك يظهر جلياً في تجنب المستويات السياسية الحديث عن خروقات الهدنة، والاكتفاء بإعلان المستويات العسكرية من كلا الجانبين"، مشيراً إلى أن الخروقات محدودة للغاية ويمكن تجاوزها في الوقت الراهن.
وأضاف: "بتقديري لا يمكن أن تؤدي الخروقات لانهيار الهدنة، خاصة في ظل المكاسب التي حققها الطرفان منها، والتحرك الحثيث من قبل الوسطاء من أجل الحيلولة دون ذلك"، مؤكداً أن ضمان الولايات المتحدة لإسرائيل العامل الأبرز في الهدنة.
وأشار قبها إلى أن "المساعي الدولية من أجل التوصل لهدنة شاملة مؤشر قوي على إيجابية تعامل حماس وإسرائيل مع الجهود المتعلقة بإنهاء الحرب، ورغبتهما في إعادة الهدوء والتوافق على شروط ترضي الطرفين".
رفض عسكري
واستدرك: "لكن المخاوف من الرفض العسكري من كلا الجانبين للشروط المتعلقة بالتهدئة الشاملة"، لافتاً إلى أن خروقات الهدنة انحصرت بين العسكريين من إسرائيل وحماس وعكست رغبة لديهما باستئناف القتال.
ويرى "أن الجناح المسلح لحماس والجيش الإسرائيلي يريدان تحقيق مكاسب أكبر؛ فكتائب القسام تريد كسر صورة الانتصار التي روجت لها إسرائيل بوصول جيشها إلى قلب غزة، واحتلال معظم المناطق الاستراتيجية".
واستطرد: "أما الجيش الإسرائيلي فلديه رغبة في الهروب من المساءلة التي تنتظره بشأن أحداث السابع من أكتوبر، وبالتالي فهو يرغب في إطالة أمد الحرب لأطول وقت ممكن، بعيداً عن الخسائر التي تتعرض لها إسرائيل".
وختم بالقول: "بتقديري لن ينجح العسكريون في إطالة أمد الحرب أكثر من ذلك، وسنشهد خلال الأيام المقبلة اتفاقاً بين حماس وإسرائيل ولو بشكل مبدئي على التهدئة، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية على الطرفين".