خروقات إسرائيل وحماس للهدنة.. هل تؤدي إلى انهيارها؟

خروقات الهدنة

وخرقت إسرائيل التهدئة عسكرياً بقتلها 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بحوادث متفرقة، إضافة لتحليق الطيران بأجواء جنوب القطاع خلافاً لما هو متفق عليه، فيما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على أهداف في غزة، ما أدى لاشتباكات مع مسلحين تابعين لحماس.

بدورها، خرقت حماس التهدئة بتفجير عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية شمال القطاع، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بجراح متفاوتة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي رداً على الخروقات الإسرائيلية للهدنة في غزة.

ورغم ذلك؛ إلا أن الجناح المسلح لحماس أكد التزامه بالهدنة بالقدر الذي تلتزم فيه إسرائيل بها، في ما لم تُعلق إسرائيل أو الأطراف الدولية والإقليمية على حوادث خرق الهدنة بين الجانبين، ولم يعلن أي طرف عدم التزامه بها.

أمر مستبعد

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا، مصطفى قبها، أن "الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تمثل مصلحة لجميع الأطراف"، مشيراً إلى أنه من المستبعد أن تكون لدى الطرفين نية العمل على انهيارها واستئناف القتال.

وقال قبها، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "المستويات السياسية لدى حماس وإسرائيل غير معنيتين بانهيار الهدنة، ويعملان على تمديدها والتوصل إلى هدنة شاملة تنهي الحرب، وتجاوز أي خلاف يمكن أن تسببه تلك الخروقات".

وأوضح قبها أن "ذلك يظهر جلياً في تجنب المستويات السياسية الحديث عن خروقات الهدنة، والاكتفاء بإعلان المستويات العسكرية من كلا الجانبين"، مشيراً إلى أن الخروقات محدودة للغاية ويمكن تجاوزها في الوقت الراهن.

وأضاف: "بتقديري لا يمكن أن تؤدي الخروقات لانهيار الهدنة، خاصة في ظل المكاسب التي حققها الطرفان منها، والتحرك الحثيث من قبل الوسطاء من أجل الحيلولة دون ذلك"، مؤكداً أن ضمان الولايات المتحدة لإسرائيل العامل الأبرز في الهدنة.