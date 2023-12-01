هل استخدم الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان؟

قال "راديو فرانس" إن الجيش الإسرائيلي يواجه شبهة استخدام الفوسفور الأبيض في عمليات القصف التي استهدفت جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي، وخلّفت أضرارا بالمزارع القريبة من الحدود وآثارا تدلّ على استخدام هذه المادة المحرمة دوليا.

وأضاف الراديو في تقرير ميداني أنّ القصف الإسرائيلي عرّض السكان المدنيين للأسلحة المحظورة ما دفع منظمة العفو الدولية إلى التدخل وإدانة الأمر.

وفي هذا الحقل بالقرب من قرية الضهيرة، على طول الحدود مع إسرائيل، تتناثر شظايا خضراء زاهية على الأرض، ويقول المزارع عدي أبو سريع: "لقد استهدف الجيش الإسرائيلي أرضي".

ومنذ 8 أكتوبر 2023، خلفت التفجيرات العنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية وميليشيا حزب الله اللبناني أكثر من مائة قتيل.

وعند سفح أشجار الزيتون ونباتات الخضار، يُظهر المزارع المئات من قطع الحطام الأسود الذي يشتعل عند دوْسه، ويقول: "هذه قطع من الفوسفور، كل شيء ملوث، ومحصولي الزراعي سيكون مصيره القمامة".

وأكد التقرير نقلًا عن ثلاثة خبراء أنّ "الدخان الأبيض الكثيف المنبعث من بقايا المتفجرات هناك يهيج الحلق على الفور".

وبحسب الخبراء فإن هذا الاحتراق الذاتي، عند ملامسة الأكسجين، هو من سمات الفوسفور الأبيض، تمامًا مثل الخطوط البيضاء المتعددة المرئية في صور الهجمات، التي نشرتها وكالة "أسوشييتد برس" ومنظمة العفو الدولية.