هل استخدم الجيش الإسرائيلي الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان؟
قال "راديو فرانس" إن الجيش الإسرائيلي يواجه شبهة استخدام الفوسفور الأبيض في عمليات القصف التي استهدفت جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي، وخلّفت أضرارا بالمزارع القريبة من الحدود وآثارا تدلّ على استخدام هذه المادة المحرمة دوليا.
وأضاف الراديو في تقرير ميداني أنّ القصف الإسرائيلي عرّض السكان المدنيين للأسلحة المحظورة ما دفع منظمة العفو الدولية إلى التدخل وإدانة الأمر.
وفي هذا الحقل بالقرب من قرية الضهيرة، على طول الحدود مع إسرائيل، تتناثر شظايا خضراء زاهية على الأرض، ويقول المزارع عدي أبو سريع: "لقد استهدف الجيش الإسرائيلي أرضي".
ومنذ 8 أكتوبر 2023، خلفت التفجيرات العنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية وميليشيا حزب الله اللبناني أكثر من مائة قتيل.
وعند سفح أشجار الزيتون ونباتات الخضار، يُظهر المزارع المئات من قطع الحطام الأسود الذي يشتعل عند دوْسه، ويقول: "هذه قطع من الفوسفور، كل شيء ملوث، ومحصولي الزراعي سيكون مصيره القمامة".
وأكد التقرير نقلًا عن ثلاثة خبراء أنّ "الدخان الأبيض الكثيف المنبعث من بقايا المتفجرات هناك يهيج الحلق على الفور".
وبحسب الخبراء فإن هذا الاحتراق الذاتي، عند ملامسة الأكسجين، هو من سمات الفوسفور الأبيض، تمامًا مثل الخطوط البيضاء المتعددة المرئية في صور الهجمات، التي نشرتها وكالة "أسوشييتد برس" ومنظمة العفو الدولية.
ووفقا لـ "راديو فرانس"، فإنه يمكننا أن نقرأ على بعض القطع المعدنية علامة (WP)، أو الأحرف الأولى من "الفوسفور الأبيض"، وهو الاسم الإنجليزي لهذه المادة الكيميائية.
وقال أوليفييه ليبيك، الباحث المساعد في مؤسسة البحوث الاستراتيجية، والمتخصص في الأسلحة الكيميائية إنّ "هناك مجموعة من الأدلة المنسجمة للغاية، وعلى الرغم من أنه لا يمكن تأكيد ذلك إلا من خلال التحليل، فإن ما يتم ملاحظته يشبه إلى حد كبير الفوسفور الأبيض".
ولا تزال دراسة العينات جارية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وينتظر البروفيسور رامي زريق النتائج، ومع ذلك، فإن لديه بعض الشكوك.
ويقول لـ "راديو فرانس" إنّه "ما لم يتم اختراع ذخيرة جديدة، لا علم لنا بها، فهي بالتأكيد الفوسفور الأبيض".
ويُستخدم هذا السلاح من قبل العديد من الجيوش لتحديد هدف أو إنشاء حاجز دخان، ويمكن أن يسبب حروقًا وتلفًا للأعضاء الحيوية ويؤدي إلى الوفاة.
وتقول دوناتيلا روفيرا، كبيرة المحققين في منظمة العفو الدولية إن "استخدام الفوسفور الأبيض ليس محظورا، ومع ذلك، لا ينبغي استخدامه أبدا بالقرب من المدنيين".
وتضيف: "أن الطريقة التي استخدمت بها القوات الإسرائيلية هذه الذخائر في جنوب لبنان تشكل هجوما عشوائيا".
وقال التقرير إنه تم رصد وجود العديد من البقايا السوداء حول منازل في المنطقة الحدودية، ودمرت النيران بعض المنازل.
ووفقاً لأحمد بن شمسي، مدير الاتصالات في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن التفجيرات الجوية للقنابل الفوسفورية لا تجعل من الممكن استهداف المقاتلين بدقة.
وأشار شمسي إلى أنه "بقدر ما نستخدم سلاحاً لا يمكنه التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، يُعدّ ذلك انتهاكا لقوانين الحرب".