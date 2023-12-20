في أول خطاب بعد أدائه اليمين الدستورية.. أمير الكويت ينتقد الحكومة والنواب
وجَّه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، انتقاده للحكومة ومجلس النواب، في خطابه الأول بعد أدائه اليمين الدستورية أميرًا للبلاد.
وقال الأمير مشعل في كلمته "أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين".
وأضاف "بالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد. وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والانصاف".
وأوضح "لهذا جاء قرارنا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والندب والنقل لأجَلٍ مسمى"، مشيرًا إلى قراره في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الذي أمر فيه بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
الشيخ مشعل الذي يتولى السلطة عن عمر يناهز 83 عامًا، شغل مناصب رفيعة في أجهزة الأمن والدفاع الكويتية، واعتاد على تسيير شؤون الحكم نظرًا لتوليه على مدى العامين الماضيين مهام رئيسة للأمير الراحل الشيخ نواف.