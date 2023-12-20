في أول خطاب بعد أدائه اليمين الدستورية.. أمير الكويت ينتقد الحكومة والنواب

وجَّه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، انتقاده للحكومة ومجلس النواب، في خطابه الأول بعد أدائه اليمين الدستورية أميرًا للبلاد.

وقال الأمير مشعل في كلمته "أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين".