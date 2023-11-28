مسؤولة دولية لـ"إرم نيوز": متطلبات قطاع غزة الأساسية "هائلة"

اعتبرت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مي صايغ، أن الهدنة السارية في قطاع غزة أمر إيجابي، أتاحت لأبناء القطاع التقاط أنفاسهم، مشيرة إلى أهمية وصول المساعدات إلى القطاع، وإلى الشمال تحديدًا وذلك للمرة الأولى منذ الـ21 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت صايغ لـ "إرم نيوز"، "إن 150 شاحنة محملة بالمساعدات تدخل يوميًّا، فيما كان عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع يناهز الـ 400 قبل الحرب، وهذه الوتيرة هي أفضل من التي سادت في الحرب لكنها لا تزال قاصرة قياسًا إلى الاحتياجات الهائلة لنحو مليون وسبعمئة ألف شخص في كل غزة".