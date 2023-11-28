مسؤولة دولية لـ"إرم نيوز": متطلبات قطاع غزة الأساسية "هائلة"
اعتبرت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مي صايغ، أن الهدنة السارية في قطاع غزة أمر إيجابي، أتاحت لأبناء القطاع التقاط أنفاسهم، مشيرة إلى أهمية وصول المساعدات إلى القطاع، وإلى الشمال تحديدًا وذلك للمرة الأولى منذ الـ21 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت صايغ لـ "إرم نيوز"، "إن 150 شاحنة محملة بالمساعدات تدخل يوميًّا، فيما كان عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع يناهز الـ 400 قبل الحرب، وهذه الوتيرة هي أفضل من التي سادت في الحرب لكنها لا تزال قاصرة قياسًا إلى الاحتياجات الهائلة لنحو مليون وسبعمئة ألف شخص في كل غزة".
وأضافت أن "الحاجة ملحة لدعم القطاع الاستشفائي والصحي، بعد خروج 26 مستشفى عن الخدمة وإقفال 55 مركزًا صحيًّا، وتضرر سائر مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني".
وأشارت صايغ إلى استمرار الجيش الإسرائيلي في اعتقال مدير الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس عوني خطاب منذ ستة أيام، حينما كان في مهمة إسعافية في شمال غزة.
وشددت على ضرورة دعم المستشفيات كي تواصل عملها، وعلى إقامة المستشفيات الميدانية، لوضع حد للخسائر في الأرواح.
ولفتت صايغ إلى مستوى المعيشة الصعب الذي وصل إليه سكان غزة لجهة نِسب الغلاء المرتفعة، إذ لامس سعر الكيلوغرام الواحد من الطحين الـ 200 شيكل بعد أن كان لا يتعدى 20 شيكلًا، وطالت الخسائر إضافة إلى الأرواح والبيوت، مصادر الرزق.
كما لفتت إلى الكميات المحدودة من الوقود والغاز التي تصل إلى أبناء غزة الذين يقفون في طوابير لساعات طويلة كي يحصلوا على الغاز المنزلي للطبخ.
واعتبرت أن المساعدات الغذائية التي تصل القطاع غير كافية، وأن المجتمعات في العادة تحتاج إلى الوقت كي تنهض من جديد، لا سيما في ظل انعدام البنى التحتية الأساسية وغياب الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وشبكة صرف صحي سليمة.
وقالت صايغ، إن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "يطالب بدخول آمن للعاملين في الجمعيات والمسعفين إلى الأماكن التي تفرضها مهامهم، لمتابعة جهودهم الإنسانية، وبدخول مستدام للمساعدات".