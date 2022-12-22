مقتل جنديين عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

قتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتيهم في محافظة كركوك في شمال العراق، كما أفاد مصدران أمنيان، الخميس، محملين المسؤولية في ذلك لتنظيم داعش.

ووقع الهجوم، الذي لم تتبنه أي جهة بعد، ليل الأربعاء في قرية السحل التابعة لقضاء الدبس في كركوك.