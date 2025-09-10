logo
العالم العربي

35 قتيلاً وعشرات المصابين في الغارات الإسرائيلية على اليمن

35 قتيلاً وعشرات المصابين في الغارات الإسرائيلية على اليمن
جانب من الغارات الإسرائيلية على صنعاءالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

قُتل 35 شخصًا على الأقل وأُصيب 131 آخرون، الأربعاء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

ونشر المتحدث باسم الوزارة أنيس الأصبحي بياناً عبر حسابه على "إكس"، أفاد فيه بـ"ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من المواطنين بالجريمة الصهيونية الغادرة.. إلى 35 شهيداً و131 جريحاً"، لافتاً إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية.

أخبار ذات علاقة

الغارات الإسرائيلية على صنعاء

بالأسماء.. مصادر يمنية تكشف مقتل قيادات حوثية في هجمات صنعاء "قبل أسبوعين"

وفي منشور سابق، قال الأصبحي إن فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين.

وأوضح أن القتلى هم "28 شهيداً و113 جريحاً في صنعاء ... و7 شهداء و18 جريحاً في الجوف".

أخبار ذات علاقة

لقطة من استهداف صنعاء

الحوثيون: مقتل صحفيين ومدنيين في الغارات الإسرائيلية على صنعاء

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب "عدة أهداف عسكرية" في العاصمة اليمنية وفي الجوف في شمال البلاد.

وتصاعدت أعمدة الدخّان فوق صنعاء فيما سُمع دوي الانفجارات في أرجاء العاصمة صنعاء.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC