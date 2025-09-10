35 قتيلاً وعشرات المصابين في الغارات الإسرائيلية على اليمن

قُتل 35 شخصًا على الأقل وأُصيب 131 آخرون، الأربعاء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

ونشر المتحدث باسم الوزارة أنيس الأصبحي بياناً عبر حسابه على "إكس"، أفاد فيه بـ"ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من المواطنين بالجريمة الصهيونية الغادرة.. إلى 35 شهيداً و131 جريحاً"، لافتاً إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية.

وفي منشور سابق، قال الأصبحي إن فرق الدفاع المدني تواصل البحث عن مفقودين.

وأوضح أن القتلى هم "28 شهيداً و113 جريحاً في صنعاء ... و7 شهداء و18 جريحاً في الجوف".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب "عدة أهداف عسكرية" في العاصمة اليمنية وفي الجوف في شمال البلاد.

وتصاعدت أعمدة الدخّان فوق صنعاء فيما سُمع دوي الانفجارات في أرجاء العاصمة صنعاء.