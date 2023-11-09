استئناف عمليات الإجلاء من قطاع غزة عبر معبر رفح

قالت مصادر أمنية وطبية مصرية إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي استؤنفت عبر معبر رفح، اليوم الخميس، بعد تعليقها ليوم واحد.

وتوقفت عمليات المغادرة من رفح، المعبر الوحيد إلى القطاع المحاصر الذي لا يقع على الحدود مع إسرائيل، يوم الأربعاء، بسبب ما أشارت إليه وزارة الخارجية الأمريكية على أنه مشكلة أمنية غير محددة.

وبدأت عمليات الإجلاء من غزة عبر رفح، في الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لما يقدر بنحو 7000 من حاملي جوازات السفر الأجنبية ومزدوجي الجنسية وعائلاتهم، بالإضافة إلى عدد محدود من الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

وقالت المصادر الأمنية والطبية إن العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعائلاتهم، بالإضافة إلى 12 شخصًا جرى إجلاؤهم لأسباب طبية، عبروا الحدود اليوم الخميس.

ومعبر رفح هو أيضًا نقطة الدخول الوحيدة للمساعدات الإنسانية إلى غزة.