واشنطن تتحرك لنزع سلاح حزب الله عبر محادثات مباشرة مع الجيش اللبناني

كشفت مصادر لبنانية، أن الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، ستصل برفقة الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، إلى بيروت خلال الأسبوع المقبل في زيارة تستهدف عقد لقاءات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين لبنانيين.

وبحسب ما أفادت به المصادر لـ"إرم نيوز" فإن جدول الزيارة لا يتضمن عقد أي لقاء مع سياسيين لبنانيين، مثل: رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان، بل تقتصر على لقاء قائد الجيش ومسؤولين أمنيين، في خطوة تُفسَّر على أنها بداية تدخل أمريكي مباشر بالتنسيق مع الجيش اللبناني في تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله.

ومن المفترض أن تأتي زيارة المبعوثة الأمريكية عقب جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقرر عقدها يوم غد الجمعة والمخصصة لمناقشة الخطة التي جرى تكليف الجيش اللبناني بإعدادها لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة ونزع سلاح ميليشيا حزب الله وسط خلافات كبيرة بين مؤيدي ومعارضي الخطة.

زيارة ترفع حالة التصعيد

وأوضحت المصادر "أن التوجه الأمريكي باقتصار عقد اللقاءات مع قائد الجيش ومسؤولين أمنيين لمناقشة خطة نزع سلاح حزب الله بعيدًا عن الرئاسة والحكومة اللبنانية، من شأنه زيادة حالة التوتر في لبنان خاصة في ظل اعتبار بعض الأطراف الرسمية والسياسية هذه الخطوة بأنها تدخل مباشر في الشأن اللبناني الداخلي".

وكانت معلومات تسربت في وقت سابق عن نية الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في عملية نزع سلاح حزب الله إلى جانب الجيش اللبناني، في خطوة يرى فيها البعض أنها تسهم في زيادة حالة التصعيد التي تشهدها الساحة اللبنانية منذ موافقة مجلس الوزراء على قرار حصرية السلاح بيد الدولة في بداية أغسطس/ آب الماضي.

وأفادت المعلومات بأن مراكز القرار في لبنان تبلغت شفويًّا بتعهد أمريكا بمشاركة خبراء من ضباط الجيش الأمريكي في نزع سلاح حزب الله بالتنسيق مع الجيش اللبناني؛ ما شكَّل تحولًا إستراتيجيًّا في سياسة واشنطن تجاه لبنان يؤكّد عزمها وضع حدّ نهائي لمسألة السلاح غير الشرعي.

وتتولى الولايات المتحدة منذ أكتوبر الماضي دورًا رئيسيًّا في الضغط على لبنان لنزع سلاح حزب الله، معتبرة ذلك خطوة أساسية للاستقرار الإقليمي، وشرطًا لتقديم الدعم للدولة اللبنانية وإعادة إعمار ما خلفته الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك قدّم في يونيو الماضي اقتراحًا للحكومة اللبنانية يشمل نزع السلاح الكامل لحزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي ومساعدات اقتصادية للبنان، الذي يعاني أزمة مالية واقتصادية منذ سنوات.

ورقة باراك

ووافقت الحكومة اللبنانية على "أهداف" الاقتراح التي وردت فيما يسمى "ورقة باراك "في أغسطس 2025، مع تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله وجعله حكرًا على الدولة بحلول نهاية العام.

ورفض الثنائي الشيعي قرار مجلس الوزراء بنزع سلاح الحزب وذلك إلى حين انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، معتبرًا السلاح ضروريًّا للدفاع عن لبنان.

وفي انتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء اللبناني يوم غد الجمعة من نتائج وترقب مخرجات مباحثات الموفدة الأمريكية وقائد المنطقة الوسطى مع قادة الجيش اللبناني، فإن أجواء التوتر ستبقى مسيطرة على الأوضاع في لبنان ومرشحة لمزيد من التصعيد في حال مصادقة مجلس الوزراء على آليات تنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله.