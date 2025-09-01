تصفية ضابط في السلطة الفلسطينية قتل شرطياً من حماس بغزة (فيديو)

كشفت مصادر فلسطينية في غزة، الأحد، عن تصفية ضابط بقوات السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، كان قد شارك في قتل أحد عناصر شرطة حماس قبل أشهر.

وذكرت المصادر أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على أحمد فارس أبوسمرة العقيد في جهاز الاستخبارات التابع للسلطة الفلسطينية، أمام منزله في دير البلح وسط قطاع غزة.

وسبق أن ظهر أحمد أبوسمرة، المعروف بأنه مختار عائلة أبوسمرة، في مقطع فيديو، في أبريل/ نيسان، خلال مشاركته في قتل أحد أفراد شرطة وزارة الداخلية بغزة التابعة لحركة "حماس".

وكان أبوسمرة ضمن عدد من الأشخاص الذين أقدموا على إطلاق الرصاص على الشرطي إبراهيم شلدان، ثأراً لأحد أقاربهم الذي قتل برصاصة طائشة انطلقت من سلاح الشرطي شلدان.

وبحسب الروايات، كان شلدان ضمن قوة أمنية تحرس أحد مراكز توزيع الغذاء في دير البلح، وحدث تدافع خلال محاولة البعض الحصول على الدقيق، إلا أن حالة الفوضى والتدافع التي حدثت حينها تسببت بمقتل الشاب عبدالرحمن أبوسمرة برصاصة من سلاح الشرطي.

ووجهت أطراف في عشيرة أبوسمرة اتهامات لشلدان بتعمد قتل ابنهم عبدالرحمن، فاختطفت مجموعة بقيادة الضابط أحمد أبوسمرة، الشرطي وجرّته نحو ميدان دير البلح العام وتصفيته والتمثيل بجثته، على مرأى ومسمع الجميع.

ووثق بعض أفراد المجموعة الجريمة بالفيديو وقاموا بنشره على منصات التواصل من باب التباهي بالفعل للإعلان عن أخذهم بالثأر من قاتل ابن العائلة عبدالرحمن أبوسمرة.