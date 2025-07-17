3 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

قتل ثلاثة أشخاص الخميس بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، وفق وزارة الصحة، في وقت أكدت إسرائيل استهدافها عنصرين في ميليشيا حزب الله.

وأوردت وزارة الصحة في بيان أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح".

وأدّت غارة أخرى "استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة" في جنوبي لبنان "إلى سقوط شهيد"، بحسب الوزارة.

كذلك، أدت غارة ثالثة في قبريخا إلى قتل شخص وإصابة آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قتل حسن أحمد صبرا "وهو قيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله" في منطقة الكفور في جنوبي لبنان، وفق "فرانس برس".

وأضاف أنه قتل عنصرا آخر في ميليشيا حزب الله "ضالعا في محاولات لإعادة بناء بنى تحتية إرهابية" في الناقورة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الغارة الثالثة.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، وأنها لن تسمح للحزب بإعادة تأهيل بنيته العسكرية. وتوعّدت بمواصلة شنّ ضربات ما لم تنزع السلطات سلاح "حزب الله".

ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية على انسحاب "حزب الله" من المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.