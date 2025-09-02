رفضا لنزع سلاح حزب الله.. الثنائي الشيعي يهدد الحكومة اللبنانية بصدام كبير

هدّد الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) الحكومة اللبنانية بصدام كبير في حال المضي قدما نحو اعتماد خطة لحصر السلاح ضمن مهل زمنية محددة، معتبرا أن هذا الطرح يستهدف ما يصفانه بـ"سلاح المقاومة".

وكشفت مصادر سياسية في تصريحات لقناة "الحدث"، أن قائد الجيش اللبناني سيعرض يوم الجمعة المقبل خطة مبدئية لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وصفت بأنها "أولية" لكنها قد تتحول إلى محور نقاش واسع داخل مجلس الوزراء.

وأوضحت المصادر أن الرئيس جوزيف عون سيعيد طرح الملف في جلسة حكومية لاحقة، بينما يستعد أحد وزراء حزب الله لتقديم مداخلة وصفت بـ"العالية النبرة" رفضا لهذه الخطوة.

وأكدت مصادر الثنائي الشيعي أن وزراء الحزب والحركة سيحضرون جلسة الحكومة الجمعة، لكنهم "لن يناقشوا خطة الجيش"، في إشارة إلى تمسكهم برفض أي نقاش يطال سلاح حزب الله.