بعد قصف مستشفى المعمداني.. هل يتحول الغضب الشعبي إلى فوضى؟

وفي هذا الصدد، يقول خبير الشؤون الدولية والعربية، الدكتور أحمد سيد أحمد، إن "المظاهرات العربية تعبير شعبي عن حالة الغضب جراء المشاهد القاسية التي يراها المواطن العربي في غزة".

وأوضح، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الشعوب العربية تعي جيدًا مخاطر الاتجاه نحو التخريب خلال المظاهرات، لشعورهم بالمسؤولية تجاه وطنهم، وأهمية التعبير عن الغضب بطرق سلمية، وتوصيل رسالة التنديد والاستنكار دون أي عنف".

من جانبه، قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الدكتور محمد عز العرب، إن "الاحتجاجات في الضفة الغربية، وتركيا، والأردن، ولبنان، وإيران، ومصر، وغيرها، حتى الساعة، لم تشهد أي مظاهر للعنف تعبيرًا عن غضب الشعوب العربية إزاء ما حدث"، مستبعدًا خروج المظاهرات المنددة عن السياق السّلمي.

ويرى الخبير في الشؤون العربية، الدكتور محمد أبو شامة، أن "رؤى الشعوب العربية والقادة العرب متطابقة"، لذا لا يتوقع أن تخرج المظاهرات العربية المنددة بأحداث غزة عن سياقها السلمي، وتعرّض أمن السفارات للخطر.

وأوضح أن "أحداث الشارع العربي تخدم القادة العرب في لقاءاتهم مع المسؤولين الغربيين، فهي مقبولة وإيجابية، وتنقل صورة حضارية عن الشعوب العربية والإسلامية".

في حين، قالت أستاذة العلاقات الدولية والخبيرة بالشؤون الإسرائيلية، الدكتورة إيمان زهران، لـ"إرم نيوز"، إنه "من المُحتمل زيادة عدد التظاهرات المُنددة بقصف مستشفى المعمداني، لكن من الصعب تجاوز الأمور إلى حد الفوضى الأمنية، وتهديد أمن السفارات الأجنبية، لوجود حالة من الوعي العربي بالوضعية السياسية للسفارات الأجنبية على الأراضي العربية، وما تحكمه من اتفاقات وأعراف ومواثيق دولية".