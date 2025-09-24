اليمن.. جرائم قتل وحملة اختطافات تستهدف المدنيين في مناطق الحوثيين

شهدت محافظات ومناطق يمنية خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، عددًا من جرائم القتل واقتحام المنازل وحملات مداهمات واختطافات واسعة طالت المدنيين، وسط وقوع قتلى وجرحى.

وقالت مصادر يمنية، "لقيت امرأة في مديرية شرعب السلام المُسيطر عليها من قبل الميليشيا شمالي محافظة تعز جنوب غربي البلاد، مساء الثلاثاء، مصرعها، بنيران سلاح قيادي حوثي أطلق النار عليها وزوجها، الذي خرج من الحادثة مصابًا".

وبيّنت المصادر، أن "القيادي الحوثي، ويدعى مجيب حمود السيد، أطلق الرصاص صوب عمه محاولًا قتله، إلا أنه تعرض لإصابات متفاوتة، فيما قُتلت زوجته التي كانت بجانبه أثناء استهدافه".

وذكرت بأن: "الجاني متهم بجريمة قتل سابقة، أقدم خلالها على شنق طفلة في ظروف غامضة"، لافتةً إلى أنه "عوضًا عن محاسبته إزاء تلك الجريمة القديمة، من قبل أجهزة الأمن التي تديرها عناصر حوثية، ظل حرًا طليقًا، منفذًا اعتداءً مسلحًا جديدًا".

وفي سياق مُتصل، ألقى مسلحًا حوثيًا في أحد أحياء العاصمة اليمنية صنعاء، 4 قنابل يدوية في الشارع المحيط بمنزله، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، بينهم طفلين.

وأشارت تقارير يمنية، إلى أنه عُثر على الجاني، ويدعى عتيق سنهوب، البالغ من العمر 30 عامًا، مقتولًا في منزله بعد ساعات من تنفيذ جريمته، لافتةً إلى أنه ينخرط ضمن صفوف الحوثيين، وشارك في العديد من الدورات العسكرية والتثقيفية التي تنظمها الميليشيا.

ونُقل عن إعلام الحوثيين، قوله إن "الجاني كان يعاني من اضطرابات نفسية، وفق التحقيقات الأولية".

وفي ذات السياق، نفذت ميليشيا الحوثي حملة مداهمات واقتحامات واسعة اختطفت من خلالها عددًا من المواطنين ومشايخ القبائل، كما حاصرت القرى والمنازل في مديرية همدان شمال غربي صنعاء، على خلفية الاحتجاج على اختطاف مواطن من أبناء قريتهم، وتغيير صورهم الشخصية بالعلم اليمني احتفاءً بذكرى الثورة اليمنية 26 سبتمبر.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني: "ندين بأشد العبارات الحملة القمعية التي نفذتها عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، والتي شملت اقتحام عدد من القرى، ومحاصرة منازل المواطنين".

وأشار إلى "اختطاف الشيخ عارف محمد قطران وابنه عبدالسلام، وحميد عبدالوهاب الأسد، ومحمد عبده شريان من أبناء قرية الجاهلية، ويحيى راشد المعافا من قرية الحقّة وادعة همدان، على خلفية رفعهم العلم الوطني في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتضامنهم مع المختطف (جميل شريان)".

وأكد الوزير اليمني عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "هذه الممارسات الإجرامية تأتي امتدادًا لحملات الاختطاف والاعتقالات التعسفية التي طالت مئات المواطنين في مختلف مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، على خلفية نيتهم الاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية 26 سبتمبر ورفع العلم الوطني".

ونشر مقطعًا مرئيًا يوثق حملات الاعتقال التعسفية التي نفذتها عناصر أمنية تابعة للحوثيين، للمواطنين، من داخل منازلهم في قرى مديرية همدان، وانتشارها الواسع.

وقادت ميليشيا الحوثي، على مدار الساعات والأيام القليلة الماضية حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المواطنين في مناطق سيطرتها، لا سيما في صنعاء وإب، وذلك على خلفية احتفالهم بالذكرى الـ63 لثورة أيلول.

وبررت حمالتها بوجود "مخطط معادِ (أمريكي- بريطاني- إسرائيلي)، يستهدف الجبهة الداخلية، عبر استغلال المناسبات الوطنية"، محذرةً المواطنين من الوقوع فيما أسمته "مستنقع الخيانة"، مشددة عليهم عدم المشاركة في أي أنشطة شعبية احتفائية.

وفي سياق آخر، أقدمت عناصر حوثية تتمركز في إحدى نقاط محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، مساء الإثنين، على قتل شقيقين من أبناء محافظة صعدة، بعد أن أوقفتهما محاولة سلبهما سيارتهما وسلاحهما الشخصي، ليرفضا الانصياع للأوامر الحوثية، ما أدّى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بينهما، انتهت بمقتل الشابين وجرح عدد من أفراد الحاجز الأمني.