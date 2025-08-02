زيارة "على أنقاض غزة".. أيمن عودة يهاجم السفير الأمريكي في إسرائيل

وجّه النائب العربي في "الكنيست" أيمن عودة، نقداً لاذعاً للسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي بعد زيارته برفقة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى قطاع غزة، في وقت سابق الجمعة.

وقال عودة في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "حكومة إسرائيل، بدعم من الإدارة الأمريكية، تقتل سكان غزة جوعاً. لا يوجد شيء أكثر غرابة أو تشاؤماً من زيارة السفير الأمريكي لمدينة غزة".

وأضاف عودة أن هاكابي كان "يتجول بين أنقاضها بينما لا يزال آلاف الفلسطينيين يرقدون تحت الأنقاض، ومئات الآلاف يتضورون جوعاً، وأكثر من 20 ألف طفل فارقوا الحياة".

وختم عودة تدوينته قائلاً: "سوف يواجهون العدالة عاجلا أم آجلا، والعالم لن ينسى ولن يغفر".

وكان عشرات الفلسطينيين قد سقطوا ما بين قتيل وجريح، يوم الجمعة، قرب مراكز توزيع المساعدات شمالي وجنوبي قطاع غزة، بعد زيارة ستيف ويتكوف إلى مركز يتبع "مؤسسة غزة الإنسانية" جنوبي القطاع.

وقال ويتكوف إن الهدف من زيارة غزة هو تزويد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفهم واضح للوضع الإنساني وصياغة خطة لإيصال المساعدات.