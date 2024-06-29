رغم رفض نتنياهو.. هل ينسق غالانت مع واشنطن خطة إدارة غزة بعد الحرب؟

ذهبت وسائل إعلام عبرية إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عرض خطته لإدارة قطاع غزة عقب الحرب على المسؤولين في واشنطن دون موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث وقناة "الآن 14"، أمس، أن غالانت تباحث بشأن تلك الخطة مع مسؤولي الإدارة الأمريكية خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

وبموجب خطة غالانت، ستشرف لجنة توجيهية تترأسها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء من الدول العربية "المعتدلة" على التنفيذ، إلى حين نقل السيطرة إلى قوة فلسطينية.