عشرات القتلى بهجوم لحركة الشباب على مواقع عسكرية صومالية

قالت السلطات في العاصمة الصومالية مقديشو إن 37 شخصًا على الأقل قتلوا اليوم الجمعة، في هجوم شنه مقاتلو حركة الشباب الصومالية على ثلاثة مواقع عسكرية.

وأعلن متحدث باسم الحكومة الصومالية أن ثمانية جنود و29 مقاتلًا من الحركة المسلحة لقوا حتفهم في الهجوم الذي وقع بمحافظة جلجدود الساحلية.

ويعتقد مسؤولو الحكومة المحلية أن حصيلة الوفيات مرشحة للزيادة، وأن هناك مدنيين بين الضحايا، كما وقعت إصابات عديدة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت حركة الشباب عبر محطتها الإذاعية إن أكثر من 60 جنديًا حكوميًا قتلوا وتمت مصادرة أسلحة وذخيرة، بينما سيطر المقاتلون مؤقتًا على مدينة عيل طير.

ورفض متحدث حكومي ما ذكرته الحركة. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات الصادرة عن الجانبين.

وتعتاد حركة الشباب المنتمية لتنظيم القاعدة المتشدد شن هجمات في الصومال في إطار حملتها المستمرة منذ عقود للإطاحة بالحكومة.