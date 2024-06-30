بعد ساعات من زيارة للبرهان.. "الدعم السريع" تسيطر على عاصمة ولاية سنار (فيديو)

وأكد القائد البيشي في مقطع الفيديو سيطرة قوات "الدعم السريع" على مقر الفرقة 17 مشاة التابع للجيش السوداني في سنجة.

ويعتبر هذا التطور الميداني الأهم منذ بداية العام، إذ يساهم في إطباق حصار قوات الدعم السريع، على قوات الجيش في ولاية النيل الأبيض من جميع الاتجاهات.

كما يساهم تقدم قوات الدعم السريع في ولاية سنار، في تسهيل مهمتها للسيطرة على ولاية القضارف، حيث ياتت قوات البرهان المتمركزة فيها، في مرمى نيران "الدعم السريع".

وتقع سنجة باتجاه الجنوب من مدينة سنار التي كانت تحت سيطرة الجيش السوداني، بينما توجد قوات "الدعم السريع" في منطقة "جبل موية" نحو 40 كيلومتر غربي سنار.

ومنذ الاثنين الماضي أطبقت قوات "الدعم السريع" الحصار على قوات عبد الفتاح البرهان في ولاية النيل الأبيض من 3 اتجاهات، حيث واصلت تقدمها بعد السيطرة على "جبل موية" وسط السودان لتصل إلى تخوم مدينة سنار من الجهة الغربية الشمالية، قبل أن تقرر الانسحاب شمالًا نحو 40 كيلومترًا.