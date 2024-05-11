نيوزويك: تقرير أمريكي يحذر من انتشار القوات الروسية في ليبيا

حذر تقرير أمريكي من تزايد الحضور الروسي في ليبيا التي تغرق في فوضى أمنية وسياسية، وذلك في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى استعادة النفوذ الأمريكي في البلاد.

وكشف التقرير الذي نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلا عن مصادر من الأجهزة الأمنية الليبية والجيش الروسي، "أنه تم نشر حوالي 1800 مقاتل من المرتزقة الروس في ليبيا في الأسابيع الماضية، وقد تم نقل بعضهم إلى النيجر حيث يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في أواخر سبتمبر/ أيلول 2023، حيث تم التفاهم على اتفاق دفاعي من شأنه أن يوسع الوجود العسكري لموسكو في ليبيا، كما يمكن أن يمهد لوضع قاعدة بحرية روسية هناك.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه الاستقطاب بين روسيا والقوى الغربية في منطقة الساحل الإفريقي المجاور لليبيا.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا سابقا جوناثان وينر، إن الولايات المتحدة تأخذ التهديد الروسي في البلاد "على محمل الجد".

وأضاف وينر، "أن إبقاء روسيا خارج البحر الأبيض المتوسط كان هدفاً استراتيجياً رئيساً، إذا حصلت روسيا على موانئ هناك، فإن ذلك يمنحها القدرة على التجسس على الاتحاد الأوروبي بأكمله".

وبحسب "نيوزويك" فإنه "تم نقل مئات الجنود من وحدات القوات الخاصة الروسية، برفقة آلاف المرتزقة والقوات النظامية، من أوكرانيا إلى ليبيا في بداية العام.

وأضافت المجلة، "أن التحقيق وجد أن أفراداً ومعدات عسكرية روسية شوهدوا في قواعد في 10 مواقع على الأقل، شرق ليبيا منذ مارس/ آذار الماضي".

وشددت على أن "مسؤولا من وزارة الدفاع الروسية يعتقد أن هناك فوضى كبيرة تختمر جراء الوضع في ليبيا الآن، وأن بعض الوافدين الجدد من المرتزقة والمقاتلين الروس شاركوا في بعض المهام القتالية".

وأنهت المجلة تقريرها بالقول: "إن بعض الوافدين الآخرين يقومون بتدريب القوات المحلية والمجندين الجدد لمجموعة فاغنر".