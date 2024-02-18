السفارة اليمنية في القاهرة تعلق على مقتل مسؤول في وزارة الدفاع

أكدت السفارة اليمنية لدى مصر، مقتل مسؤول عسكري بارز، في القاهرة. وهو ما كانت مصادر عسكرية يمنية كشفته لـ"إرم نيوز".

وقالت السفارة في تدوينة لها على موقع "فيسبوك": "نتابع باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولًا في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة."