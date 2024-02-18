العالم العربي
السفارة اليمنية في القاهرة تعلق على مقتل مسؤول في وزارة الدفاع
أكدت السفارة اليمنية لدى مصر، مقتل مسؤول عسكري بارز، في القاهرة. وهو ما كانت مصادر عسكرية يمنية كشفته لـ"إرم نيوز".
وقالت السفارة في تدوينة لها على موقع "فيسبوك": "نتابع باهتمام وحرص بالغين موضوع مقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الذي وجد مقتولًا في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة."
وأضافت أنها قامت "منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ بتكليف المختصين بالنزول الميداني والتواصل مع كافة الجهات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم".
وأكدت أنها "تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي"، داعيةً وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة في كل ما ينشر، وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من قبل الجهات المختصة".