بعد انتهاء هجوم إيران.. إسرائيل تعلن عودة الحياة إلى طبيعتها

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، استئناف الأنشطة التعليمية ورفع الحظر على التجمعات، في أعقاب هجوم انتقامي إيراني غير مسبوق على إسرائيل. وفق وكالة "الأناضول".

وقال الجيش، عبر بيان: "في نهاية تقييم الوضع، تقرر بداية من الساعة الـ00:00 اليوم، إجراء تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية".

وأوضح أنه "تقرر استئناف الأنشطة التعليمية في جميع أنحاء البلاد، ورفع القيود المفروضة على التجمعات".

وجاء ذلك رغم أن الجيش أعلن، مساء الأحد، أن هذه الإجراءات، التي بدأ فرضها السبت، ستظل سارية حتى مساء الإثنين.