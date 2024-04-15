بعد انتهاء هجوم إيران.. إسرائيل تعلن عودة الحياة إلى طبيعتها
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، استئناف الأنشطة التعليمية ورفع الحظر على التجمعات، في أعقاب هجوم انتقامي إيراني غير مسبوق على إسرائيل. وفق وكالة "الأناضول".
وقال الجيش، عبر بيان: "في نهاية تقييم الوضع، تقرر بداية من الساعة الـ00:00 اليوم، إجراء تغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية".
وأوضح أنه "تقرر استئناف الأنشطة التعليمية في جميع أنحاء البلاد، ورفع القيود المفروضة على التجمعات".
وجاء ذلك رغم أن الجيش أعلن، مساء الأحد، أن هذه الإجراءات، التي بدأ فرضها السبت، ستظل سارية حتى مساء الإثنين.
ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 بين صاروخ وطائرة دون طيار باتجاه إسرائيل، قالت تل أبيب إنها اعترضت 99 في المئة منها، فيما أكدت طهران أن نصف الصواريخ أصابت أهدافًا إسرائيلية "بنجاح".
وهذا أول هجوم تشنّه إيران مباشرة من أراضيها على إسرائيل، وليس عبر جماعات موالية لها، وجاء ردًّا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل الجاري.
وتتهم طهران تل أبيب بشنّ هذا الهجوم الصاروخي؛ ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.
ولم تعترف تل أبيب أو تنف رسميًّا مسؤوليتها عن هجوم دمشق، وتعتبر كلٌّ من إيران وإسرائيل الدولة الأخرى العدو الأول لها، وبينهما عقود من العداء واتهامات بشن هجمات متبادلة.