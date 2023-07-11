فيتو روسي على تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسوريا عبر الحدود لتسعة أشهر

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار لتمديد آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا لمدة 9 أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وتضمن المشروع الذي قدمته سويسرا والبرازيل تمديد عمل حاجز باب الهوى الوحيد على الحدود بين سوريا وتركيا لمدة 9 أشهر إضافية.

وحصل مشروع القرار على موافقة 13 دولة، فيما امتنعت الصين عن التصويت، واستخدمت روسيا حق النقض الفيتو لرفض المشروع.

وعلق مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على استخدام بلاده للفيتو قائلا، إن "تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا ضروري للغرب فقط لتغذية الإرهابيين في إدلب" على حد تعبيره.

وأضاف "في حالة عدم اعتماد المشروع الذي اقترحته روسيا لإيصال المساعدات يمكن إغلاق آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا".

ويأتي "الفيتو" الروسي غداة انتهاء مفاعيل هذه الآلية التي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة دمشق.