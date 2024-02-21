"التايمز": تصريحات الأمير وليام بشأن غزة "خروج عن العرش"
رأت صحيفة التايمز البريطانية، أن تصريحات ولي العهد البريطاني الأمير وليام، بشأن الحرب في قطاع غزة، تمثل "خروجا عن العرش".
وخلال زيارة الأمير وليام لعدد من منظمات الإغاثة العاملة في الشرق الأوسط، وتتخذ من لندن مقرا لها، أمس الثلاثاء، دعا إلى إنهاء الحرب في غزة، قائلًا إن "عدد القتلى في هذا الصراع كبير للغاية".
ويكتسب تصريح وريث العرش البريطاني أهمية كبيرة، لكونه يأتي وسط غياب والده الذي يواصل رحلة علاجه من السرطان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في قصر كنسينغتون - مقر العائلة المالكة - أن تصريحات الأمير وليام بشأن حرب غزة "قوية".
واستبعدت التايمز أن تكون الحكومة قد قدمت المشورة بشأن محتوى التصريح، خاصة أن رئيس الوزراء، ريشي سوناك قال في وقت سابق، إن عدد المدنيين الذين يقتلون في الصراع كبير جدا.
وأكدت المصادر في القصر الملكي أن وليام تأثر بالحرب لكونه "أبا".
والتقى الأمير وليام بوالده يوم السبت الماضي، لكن الصحيفة قالت إن الملك تشارلز لم يكن على دراية بمضمون التصريح في تلك المرحلة، مشيرة إلى أن أمير ويلز يرغب بإبداء رأيه في مواضيع معينة.