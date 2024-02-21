"التايمز": تصريحات الأمير وليام بشأن غزة "خروج عن العرش"

رأت صحيفة التايمز البريطانية، أن تصريحات ولي العهد البريطاني الأمير وليام، بشأن الحرب في قطاع غزة، تمثل "خروجا عن العرش".

وخلال زيارة الأمير وليام لعدد من منظمات الإغاثة العاملة في الشرق الأوسط، وتتخذ من لندن مقرا لها، أمس الثلاثاء، دعا إلى إنهاء الحرب في غزة، قائلًا إن "عدد القتلى في هذا الصراع كبير للغاية".

ويكتسب تصريح وريث العرش البريطاني أهمية كبيرة، لكونه يأتي وسط غياب والده الذي يواصل رحلة علاجه من السرطان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في قصر كنسينغتون - مقر العائلة المالكة - أن تصريحات الأمير وليام بشأن حرب غزة "قوية".