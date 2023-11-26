قائد "أفريكوم" يشدد على دور موريتانيا "الحاسم" بالساحل الأفريقي‎

وقال لانجلي، الذي يؤدي زيارة غير معلنة وهي الثانية له في غضون أسابيع قليلة إلى موريتانيا، في مقطع فيديو بثته السفارة الأمريكية في نواكشوط إن: "موريتانيا تلعب دورا حاسما في تعزيز الأمن في منطقة الساحل الأفريقي، ونحن نقدر قيادتها واستضافتها للأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمس، وكلية الدفاع".

وتتألف مجموعة الساحل من خمس دول هي؛ تشاد، مالي، النيجر، بوركينافاسو، وموريتانيا وهي دول تعاني من هشاشة أمنية كبيرة وأوضاع اجتماعية صعبة غذت هجمات المتطرفين والمتمردين.

وتأتي زيارة لانجلي التي من غير الواضح كم ستستغرق في وقت تستعين فيه دول مالي وبوركينافاسو بعناصر من مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية لمواجهة الجماعات المتشددة والمتمردين وهو أمر يثير مخاوف لدى الولايات المتحدة والعواصم الأوروبية.