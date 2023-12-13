الأمطار تفاقم بؤس النازحين في غزة والمياه تغرق خيامهم
فاقمت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة في غزة، الليلة الماضية، من معاناة العائلات النازحة، حيث مزقت الخيام الهشة وأغرقتها بالمياه، وغمرت الملابس والبطاطين، وأصابت الجميع بالبرد.
في مخيم للخيام في رفح يقع على أرض رملية تتناثر فيها القمامة، كان الناس يحاولون التعافي بعد ليلة رهيبة، حاملين دلاءً من الرمال لتغطية البرك داخل خيامهم أو خارجها مباشرة، وعلقوا ملابس مبتلة.
وتمتلك بعض العائلات خيامًا مناسبة، لكن البعض الآخر يكتفي بالقماش المشمع أو البلاستيك الرقيق الشفاف المصنوع لحماية البضائع وليس لتوفير المأوى للناس. والعديد من الخيام لا تحتوي على حُصر أو أي شيء يفترشونه على الأرض، لذلك أمضى الناس الليل متجمّعين على الرمال الرطبة.
وقال رمضان محداد، وهو رجل في منتصف العمر كان يحاول إصلاح مأوى عائلته المصنوع من شرائح من الخشب الرقائقي وغطاء بلاستيكي رقيق: "النايلون تمزّع علينا، ونزلت المياه وتبهدلنا في المطر".
وقال: "حاولنا قدر استطاعتنا أن نساعد أنفسنا عشان المطر ميدخلش، دخل المطر مفيش فايدة. النايلون ما بيحمي الناس إللي نايمين تحتيه".
وكانت الشقوق واضحة في الملاذات المصنوعة من البلاستيك لعائلات أخرى، وظهرت برك في الداخل. وقامت إحدى العائلات بوضع كتلة إسمنتية عند المدخل لتكون بمثابة سد إضافة إلى طوب أصغر بالداخل يشبه الحجارة.
وقالت ياسمين مهني إنها استيقظت ليلاً لتجد طفلها الأصغر البالغ من العمر 7 أشهر مبللاً. وتتقاسم أسرتها المكونة من 5 أفراد غطاء واحدًا بعد أن دمرت غارة جوية إسرائيلية منزلهم، وفقدوا أحد أطفالهم فضلاً عن جميع ممتلكاتهم.
وقالت وهي تعلّق الملابس المبللة خارج خيمتها: "الدار انهدمت، والولد استشهد، وطلعت برأسي، وهذا خامس مكان أصل فيه، دون شنطة، وأنا (بملابس) نص كم".
وتقع مدينة رفح، بجوار الحدود مع مصر، في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث يتوافد الناس بأعداد متزايدة بحثًا عن ملجأ، وهربًا من القتال العنيف بين إسرائيل وحركة حماس والذي يدور الآن في كل من الشمال والجنوب.
وقالت إيناس، وهي أم لخمسة أطفال تبلغ من العمر 38 عامًا، إنها اضطرت وعائلتها إلى الفرار 4 مرات منذ بدء الحرب، أولاً من منطقة التوام شمال مدينة غزة إلى حي تل الهوى، ومن مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة إلى مدينة خان يونس، والآن إلى رفح.
وأضافت أن الأسرة كانت تمتلك في السابق منزلاً مكونًا من 5 طوابق، وسوبر ماركت، وقد تعرض ما يملكونه للتدمير الكامل.