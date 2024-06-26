تحقيق يكشف ضلوع حزب الله بمقتل 76 إسرائيليا في 1982

كشف تقرير عبري، اليوم الأربعاء، أن ميليشيا حزب الله اللبناني كانت مسؤولةً عن أسوأ كارثة في تاريخ الجيش الإسرائيلي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن هذه الكارثة وقعت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1982، وأسفرت عن مقتل 76 إسرائيليًَا؛ إثر انهيار مبنى للجيش الإسرائيلي في لبنان آنذاك.

ويأتي هذا التقرير في ظل التهديدات والتوترات الكبيرة بين حزب الله وإسرائيل، التي اندلعت في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية الحرب في غزة، وتنذر بوقوع مواجهة شاملة بين الطرفين.

ووفق الصحيفة، فإن التحقيقات الموسعة كشفت أن انهيار المبنى ناجم عن هجوم انتحاري نفذه الحزب، وليس بسبب انفجار غاز.