بعد إعلان زيارته غزة.. نتنياهو: لن نوقف الحرب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية وستستمر وقتا طويلا ولن يتم إيقافها.
وأضاف نتنياهو في كلمة أمام الكنيست (البرلمان) بعد وقت من إعلان زيارته قطاع غزة اليوم الإثنين، أنه "ممنوع أن نوقف الحرب حتى ننتصر انتصارا حاسما".
وتابع: "نبذل كل مجهود لاستعادة المختطفين وتحدثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ولا أكشف عن كل المجهودات المبذولة".
وأكد كذلك أنه طلب من الرئيسين الصيني والروسي التدخل من أجل تحرير المخطوفين المحتجزين في غزة.
وأشار إلى أن "إسرائيل لم تنجح في إطلاق سراح المختطفين في غزة دون ضغوط عسكرية"، لافتا إلى أن المختطفين الذين أطلق سراحهم ما كان ليتم بدون ضغط عسكري، مضيفا: "هذا يوحدنا في مهمة مقدسة وأعود وأقول سنواصل بذل كل مجهود لاستعادتهم للوطن".
وكان حزب الليكود نقل عن نتنياهو قوله في اجتماع كتلة الحزب بالبرلمان الإسرائيلي: "أنا الآن عائد من غزة... نحن لا نتوقف، نواصل القتال وسنكثفه في الأيام المقبلة وسيكون قتالا طويلا ولم يقترب من نهايته".
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "يجب أن نعمل كل شيء لاستعادة المختطفين والمعارضة ستدعم أي صفقة لعودتهم".
وأضاف لابيد في كلمته أمام البرلمان: "نحن أقوياء بما يكفي للدفع بأثمان باهظة وممنوع على إسرائيل أن تترك أبناءها".
وتابع: "حماس تحاول اللعب بنا وشن حرب نفسية علينا وتقسيم المجتمع الإسرائيلي ولن نسمح بذلك".