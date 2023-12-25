بعد إعلان زيارته غزة.. نتنياهو: لن نوقف الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية وستستمر وقتا طويلا ولن يتم إيقافها.

وأضاف نتنياهو في كلمة أمام الكنيست (البرلمان) بعد وقت من إعلان زيارته قطاع غزة اليوم الإثنين، أنه "ممنوع أن نوقف الحرب حتى ننتصر انتصارا حاسما".

وتابع: "نبذل كل مجهود لاستعادة المختطفين وتحدثت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ولا أكشف عن كل المجهودات المبذولة".

وأكد كذلك أنه طلب من الرئيسين الصيني والروسي التدخل من أجل تحرير المخطوفين المحتجزين في غزة.

وأشار إلى أن "إسرائيل لم تنجح في إطلاق سراح المختطفين في غزة دون ضغوط عسكرية"، لافتا إلى أن المختطفين الذين أطلق سراحهم ما كان ليتم بدون ضغط عسكري، مضيفا: "هذا يوحدنا في مهمة مقدسة وأعود وأقول سنواصل بذل كل مجهود لاستعادتهم للوطن".