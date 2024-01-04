في خامس محطة.. "حميدتي" يبحث في جنوب أفريقيا وقف الحرب بالسودان

أجرى قائد قوات الدعم السريع العسكرية في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالعاصمة بريتوريا، حول سبل وقف الحرب الدائرة بالسودان.

ووصل حميدتي جنوب أفريقيا في خامس محطة أفريقية يزورها في أول جولة خارجية له منذ اندلاع الحرب السودانية في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقال حميدتي على منصة "إكس"، إنه "قدم شرحًا وافيًا لرئيس جنوب أفريقيا حول أسباب اشتعال الحرب في السودان والجهات التي تقف خلفها، والتي تدعم استمرارها وحجم الدمار والتخريب المتعمد الذي طال البنية التحتية الأساسية وقتل وتشريد آلاف الضحايا من المدنيين بسبب قصف الطيران".

وذكر أنه شرح للرئيس سيريل رامافوزا، الجهود التي بُذلت لوقف الحرب في منبر جدة وكذلك من قبل الإيقاد واستعداد قوات الدعم السريع التام لوقف الحرب، موضحًا: "أكدت على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها جنوب أفريقيا وسط القارة الأفريقية والجهود المنتظرة من فخامته للقيام بدور يسهم في مساعدة شعبنا لتجاوز هذه الأزمة لتحقيق الأمن والاستقرار واستدامة السلام في البلاد".