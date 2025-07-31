فصائل فلسطينية: مستعدون لحل قضية الرهائن ضمن اتفاق تهدئة

أصدرت الفصائل الفلسطينية، بقيادة حركة "حماس"، بياناً أكدت فيه استعدادها لحل قضية الرهائن المحتجزين في غزة، ضمن إطار اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف البيان أن "المقاومة على استعداد أيضاً لمعالجة ملف الأسرى ضمن اتفاق يشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل كامل".

وشددت الفصائل على "ضرورة التوجه نحو مسار سياسي برعاية دولية وعربية، يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال".

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وأكدت أن "الطريق نحو أي حل يبدأ بوقف عدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

كما أعربت الفصائل عن تقديرها وترحيبها بأي جهد يُبذل على المستوى الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأشارت إلى أن "المقاومة، بكل أشكالها، تُعد رد فعل طبيعيا ومشروعا، ولن تتوقف إلا بزوال الاحتلال بالكامل".