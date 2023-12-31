"وول ستريت جورنال": حرب غزة من أكثر الصراعات تدميرًا في التاريخ
آثار الحرب في قطاع غزة تذكر ببعض أكثر الصراعات تدميرًا في التاريخ، ففي نحو 3 شهور فقط، ألقت إسرائيل 29 ألف قنبلة سببت دمارًا هائلاً للمنازل والمدارس والبنى التحتية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، فقد "تضرر أو تدمر 70% من البيوت، إضافة إلى نصف المباني تقريبًا، بما في ذلك المعالم التاريخية مثل الكنائس البيزنطية، والمساجد القديمة".
بموازاة ذلك، كان تأثير الحملة العسكرية الإسرائيلية على الخدمات الأساسية شديدًا للغاية، إذ تم إغلاق معظم المستشفيات، ولم يتبقَ سوى 8 مستشفيات فقط للتعامل مع الاحتياجات الطبية الهائلة لسكان القطاع، علاوة على ذلك أصبح من الصعب إصلاح البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية، بالنظر للضرر الكبير جدًا الذي لحق بها، إضافة إلى نزوح أكثر من 85% من السكان البالغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة، وحصرهم في أقل من ثلث مساحة القطاع.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، ومؤلف كتاب "تاريخ القصف الجوي"، روبرت بيب، قوله إن "الدمار في غزة يشبه ما خلّفه قصف الحلفاء للمدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، واسم غزة سيُسجل في التاريخ إلى جانب مدينة دريسدن الألمانية، وغيرها من المدن الشهيرة التي تم قصفها بشدة في الحرب، وما تشاهدونه في غزة يندرج ضمن نسبة أعلى 25% من حملات العقاب الأكثر شدة في التاريخ".
تشير صور الأقمار الصناعية إلى أن "أكثر من 80% من المباني شمال غزة، إما دمرت بالكامل أو لحق بها أضرار، بينما تشير التقديرات إلى تضرر 20% من الأراضي الزراعية، وامتد نطاق الدمار للمنشآت الصحية، والخدمات البلدية، وقطاع الاتصالات، والأماكن التجارية".
وتواجه غزة المدينة التي يعود تاريخها إلى 4000 عام، تحديات كبيرة في عملية إعادة الإعمار، إذ تسببت الحرب بتدمير هائل للمواقع الثقافية والدينية، وإلحاق أذى كبير بتراثها التاريخي، بينما تواجه جهود إعادة البناء عراقيل وعقبات عديدة لا سيما في ظل الشكوك التي تحيط بمستقبل القطاع ومن سيحكمه بعد انتهاء الحرب، وحساسية موقعه بالقرب من حدود إسرائيل.
ووفقًا للمعماري الإسرائيلي إيال ويزمان، فإن "غزة لم تعد مكانًا صالحا للسكن، وأي عملية إعادة إعمار تتطلب تدشين نظام كامل من البنية التحتية تحت الأرض بالنظر إلى مهاجمة إسرائيل باطن الأرض أيضًا، في حين يقدر الخبراء إن عملية إزالة الأنقاض وحدها ستستغرق عامًا كاملاً، وإعادة إعمار البيوت قد يستغرق من 7 إلى 10 سنوات، وبتكلفة تصل إلى 3.5 مليار دولار، إضافة إلى أن عملية إعادة الأعمار قد تواجه عقبات وعراقيل سياسية على غرار ما حدث في الحروب السابقة".
وخلصت الصحيفة للقول إن "الحرب حولت غزة من مكان نابض بالحياة إلى مشهد من الأنقاض الخرسانية المتراكمة في كل مكان، وهو ما يشكل تحديات كبيرة أمام استمرار الحياة، وانتعاش المنطقة على المدى الطويل، خاصة أن توقعات الخبراء ترجح أن تستمر عملية إعادة الإعمار لعقود، هذا بأفضل الأحوال ".
المصدر: صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية