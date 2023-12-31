"وول ستريت جورنال": حرب غزة من أكثر الصراعات تدميرًا في التاريخ

آثار الحرب في قطاع غزة تذكر ببعض أكثر الصراعات تدميرًا في التاريخ، ففي نحو 3 شهور فقط، ألقت إسرائيل 29 ألف قنبلة سببت دمارًا هائلاً للمنازل والمدارس والبنى التحتية في القطاع الفلسطيني المحاصر، وفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فقد "تضرر أو تدمر 70% من البيوت، إضافة إلى نصف المباني تقريبًا، بما في ذلك المعالم التاريخية مثل الكنائس البيزنطية، والمساجد القديمة".

بموازاة ذلك، كان تأثير الحملة العسكرية الإسرائيلية على الخدمات الأساسية شديدًا للغاية، إذ تم إغلاق معظم المستشفيات، ولم يتبقَ سوى 8 مستشفيات فقط للتعامل مع الاحتياجات الطبية الهائلة لسكان القطاع، علاوة على ذلك أصبح من الصعب إصلاح البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات والرعاية الصحية، بالنظر للضرر الكبير جدًا الذي لحق بها، إضافة إلى نزوح أكثر من 85% من السكان البالغ تعدادهم 2.2 مليون نسمة، وحصرهم في أقل من ثلث مساحة القطاع.

ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، ومؤلف كتاب "تاريخ القصف الجوي"، روبرت بيب، قوله إن "الدمار في غزة يشبه ما خلّفه قصف الحلفاء للمدن الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، واسم غزة سيُسجل في التاريخ إلى جانب مدينة دريسدن الألمانية، وغيرها من المدن الشهيرة التي تم قصفها بشدة في الحرب، وما تشاهدونه في غزة يندرج ضمن نسبة أعلى 25% من حملات العقاب الأكثر شدة في التاريخ".