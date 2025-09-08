"حرب الأبراج" تتصاعد.. غارات تدمر بناية سكنية وأوامر إخلاء جديدة في غزة (فيديو)

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بناية سكنية وسط مدينة غزة، وأنذر سكان بنايتين مجاورتين لإخلائهما تمهيدًا لاستهدافهما.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بتدمير الجيش الإسرائيلي لبناية سكنية في شارع النفق وسط مدينة غزة، بعد استهدافها بعدد من الصواريخ.

وأضاف المراسل، أن قصفًا إسرائيليًّا استهدف ساحة مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) وسط مدينة غزة أسفر عن قتلى وجرحى.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بنايتين مجاورتين لها، ضمن سياسة بدأها الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، باستهداف البنايات السكنية متعددة الطوابق.

وطلب الجيش الإسرائيلي كذلك إخلاء عدد من البنايات السكنية قرب مجمع الصحابة الطبي بمدينة غزة.

ومنذ إعلان الجيش الإسرائيلي عن هذه المرحلة الجديدة من الحرب تمهيدًا لتوسيع العملية العسكرية في مدينة غزة، التي بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحها، دمّر عشرات البنايات السكنية، وبرجين غرب مدية غزة.

أخبار ذات علاقة بعبوة ناسفة أُلقيت داخل الدبابة.. مقتل 4 جنود إسرائيليين في غزة

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، بـ"عاصفة مدمرة" تضرب الأبراج في مدينة غزة.

وطالب كاتس، حركة حماس بإلقاء السلاح أو مواجهة تدمير مدينة غزة، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل كما هو مطلوب منه".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 30 فلسطينيًّا منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، جراء سلسلة غارات إسرائيلية تركزت في مدينة غزة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وإطلاق نار من قناصة في منطقة حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وكذلك في شارع الجلاء الرئيسي الذي يصل مناطق شمال المدينة بجنوبها ووسطها.



