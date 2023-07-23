وزير خارجية العراق يعرب عن أمله بإعادة فتح سفارة بلاده في اليمن

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، أن بلاده تدعم أي جهد سياسي يدفع لاستقرار الأوضاع في اليمن، ما يمهد لعودة عمل سفارة بغداد في اليمن.

وقال حسين في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره اليمني أحمد بن مبارك، في العاصمة العراقية، تابعه "إرم نيوز"، إن العراق يأمل استقرار اليمن لإعادة فتح سفارته هناك لتكون في خدمة العلاقات الثنائية والجالية العراقية.

وأكد حسين أن العراق يرحب بأي جهد سياسي ويدعم المفاوضات التي تحقق استقرارًا سياسيًّا دائمًا في اليمن، وأيدنا الهدنة ونتمنى أن تتحول لوقف نار يقود لمفاوضات وحوار بين الأطراف المختلفة.

في الإطار ذاته، قال: "نحن نتابع العلاقات السعودية الإيرانية ونؤيدها وندعم تطويرها من أجل خلق حالة الأمن والسلام في اليمن".

وكشف وزير الخارجية العراقي عن توقيع مذكرة للتشاور السياسي مع اليمن، وعن توجه لإرسال وفد لمتابعة أوضاع الجالية العراقية في اليمن.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أن هناك "علاقات تاريخية تجمع البلدين".

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية وافقت على كل المقترحات الدولية والأممية لإقامة هدن في اليمن، وسهلت فتح المنافذ لإيصال المساعدات الإنسانية، ووضعت ضوابط لتصدير المشتقات النفطية.

وشدد على أن الحكومة اليمنية لن تسمح بأن يكون هناك قيود تحرم اليمنيين من حقوقهم في كل الجغرافيا اليمنية من المهرة إلى صعدة، معربًا عن أمله في تحقيق السلام رغم كل التحديات.

ووصل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى العاصمة العراقية بغداد، السبت، في زيارة رسمية تمتد 4 أيام يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

ويُجري الوزير اليمني، الذي قدِم على رأس وفد رسمي، جلسة مباحثات سياسية مع نظيره العراقي، بهدف رفع مستوى التعاون والتنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.