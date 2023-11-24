الشارع الإسرائيلي ينحرف قليلًا عن اليمين وغانتس يواصل التقدم
أجرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية استطلاعًا للرأي، للأسبوع السادس على التوالي، لمعرفة اتجاهات الشارع الإسرائيلي إزاء تطورات الحرب على قطاع غزة، وقالت إن استطلاع اليوم يأتي في ظل صفقة تبادل الأسرى التي قادت إلى بدء سريان الهدنة.
الاستطلاع الذي أجرته شركة "لازار للبحوث"، بناءً على طلب "معاريف"، ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أظهر تراجعًا ملحوظًا في موقف الأحزاب الائتلافية مجتمعة، وهي أحزاب "الليكود" اليميني الحاكم، و"شاس" و"يهدوت هاتوراه" المتشددين دينيًا، و"عوتْسِما يِهُوديت" الراديكالي القومي، وكتلة "الصهيونية الدينية" ذات التوجهات القومية أيضًا، ولم يتعاطَ فريق الاستطلاع مع كتلة معسكر الدولة (وسط-يمين) على أنها داخل الائتلاف، رغم انضمام زعيمها بيني غانتس وخمسة من نواب الكتلة للحكومة عقب الحرب.
الائتلاف والمعارضة
وحسب الاستطلاع، في حال أجريت انتخابات الكنيست اليوم، سوف تحصل الأحزاب الائتلافية مجتمعة على 41 مقعدًا فقط، بعد أن حصلت في استطلاع الأسبوع الماضي على 42 مقعدًا، والأسبوع الذي سبقه على 43 مقعدًا، الأمر الذي يعني استمرار تدني شعبية الكتلة الائتلافية على خلفية الحرب، حتى مع إبرام صفقة الأسرى التي يُفترض أن يُفرَج بموجبها عن 50 أسيرًا إسرائيليًا في هذه المرحلة.
في المقابل، تواصل الأحزاب المحسوبة على جناح المعارضة، وهنا يُحتسب "معسكر الدولة"، صعودها، إذ منحها المشاركون في الاستطلاع 79 مقعدًا، مقارنة بحصولها على 77 مقعدًا يوم الجمعة الماضي، و76 مقعدًا في الجمعة قبل الماضية.
وتعود الزيادة في الغالب إلى انتقال نسبة من أصوات داعمي الائتلاف إلى الأحزاب التي تشكل المعارضة في الوقت الراهن، والتي يتزعمها يائير لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، الذي رفض الانضمام للحكومة الحالية لاختلاف الأجندات السياسية.
وبشكل منفرد، منح المشاركون في الاستطلاع 43 مقعدًا لكتلة "معسكر الدولة" بزعامة وزير الدفاع السابق غانتس، أي بزيادة قدرها مقعد واحد مقارنة باستطلاع الأسبوع الماضي، و3 مقاعد مقارنة بالأسبوع قبل الماضي.
ومن المعروف أن كتلة "معسكر الدولة" الوسطية، التي تضم أيضًا شريكا يمينيا هو حزب "أمل جديد" بزعامة جِدعون ساعر، وكان زعيمها غانتس ومعه شريكه المؤسس رئيس الأركان الأسبق، غادي آيزنكوت، و3 نواب آخرين، قد انضموا إلى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب بدء حرب "السيوف الحديدية".
ويعد غانتس حاليًا من بين الشخصيات المسؤولة عن قرارات الحرب داخل مجلس ثلاثي مصغر "كابينت الحرب"، إلى جوار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وتضع هذه الكتلة شعارًا لأيديولوجيتها (صهيونية) هو "يمين سياسي-وسط عسكري".
موقف الأحزاب منفردة
وفي حال أجريت الانتخابات اليوم، سوف يحصل "معسكر الدولة" على 43 مقعدًا تضعه في الصدارة، وسوف يحصل "الليكود" الحاكم على 18 مقعدًا (حصل الأسبوع الماضي على 17)، وسوف يحصل "هناك مستقبل" على 13 مقعدًا بتراجع مقعد واحد عن استطلاع الأسبوع الماضي.
ومنح المشاركون في الاستطلاع حزب "شاس" الحريدي، ممثل اليهود الشرقيين من هذا التيار المتشدد دينيًا 9 مقاعد، بدلًا من 8 حصل عليها الأسبوع الماضي، وسوف يحصل نظيره المتشدد دينيًا وممثل اليهود الأشكناز من هذا التيار "يِهْدُوت هاتُورَاه" على 7 مقاعد، تمامًا مثل الأسبوع الماضي، بينما سيحصل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور لِيبِرمان اليميني العلماني على 8 مقاعد على غرار استطلاع الجمعة الماضية أيضًا.
وتحسن موقف حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ليستقر عند 7 مقاعد، مقارنة بالأسبوع الماضي حين حقق 6 مقاعد، في ظل الحملات المتلفزة التي يباشرها على مدار الساعة ضد التسهيلات لقطاع غزة (وقود) وضد الهدنة، ومن ثم ينجح في استقطاب الجمهور المحسوب على تيار الصهيونية الدينية.
لكن بشكل مستغرب، تراجعت كتلة "الصهيونية الدينية" ذاتها، وهي الاسم البديل لتحالف "الاتحاد القومي-تِكوما"، مع أنها تمثل التيار ذاته، إلى جوار "عوتْسِما يِهوديت".
وفشلت كتلة "الصهيونية الدينية" التي يتزعمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في تخطي نسبة الحسم التي تمكنها من الحصول على مقعد بالكنيست، وهو الأمر الذي يعود إلى السياسات المالية التي ينتهجها، والأنباء الأخيرة عن استمرار تدفق الأموال إلى الأحزاب الائتلافية على خلاف القرارات المتعلقة بوقف هذه المخصصات وما دونها، إلا إذا كانت على صلة بالحرب.
من جانب آخر، تحسن موقف حزب "ميرتس" اليساري من 4 مقاعد قبل أسبوع إلى 5 مقاعد في استطلاع اليوم، وبقي وضع الأحزاب العربية كما هو تمامًا للأسبوع الثاني على التوالي، إذ حصلت الأحزاب العربية الثلاثة على 10 مقاعد مجتمعة، نصفها ذهب إلى "القائمة العربية الموحدة" التي يتزعمها النائب منصور عباس، عدا حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" العلماني المناهض للصهيونية، بزعامة سامي أبو شحادة، الذي فشل في تخطي نسبة الحسم، وكذلك حزب "العمل" اليساري"، الذي لن يحصل على أي مقعد لو أجريت الانتخابات اليوم.
من الأجدر برئاسة الحكومة؟
ووجه فريق الاستطلاع سؤالًا للمشاركين: "من الأجدر برئاسة الحكومة الإسرائيلية؟"، ووجد 52% من المشاركين أن بيني غانتس هو الأجدر برئاسة حكومة إسرائيل، ما يعني تحسن موقفه مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث قال 50% إنه الأجدر، وعاد إلى النسبة ذاتها مقارنة بالأسبوع قبل الماضي حين حصل على 52% أيضًا، وهي النسبة الأفضل منذ ثلاثة أسابيع، وقت أن حصل على 49% قبلها.
ورأى 27% من المشاركين في الاستطلاع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعيم "الليكود"، هو الأجدر برئاسة الحكومة، متراجعًا 2% مقارنة بالأسبوع الماضي، حين حصل على 29% مع العلم أن النسبة الأخيرة تلك تظل الأفضل منذ شهر تقريبًا.
وأخيرًا قال 21% من المشاركين إنهم يعجزون عن اختيار أي من الشخصيتين.
وبتحليل النتائج، وجد فريق الاستطلاع أن حظوظ نتنياهو زادت بين ناخبي حزب "الليكود" ووصلت إلى 56% منحوه أصواتهم، إلا أن 26% من ناخبي "الليكود" أعطوا أصواتهم لغانتس، وهي نسبة كبيرة للغاية لو طُبقت على أرض الواقع في انتخابات حقيقية، فيما بقي 18% من ناخبي "الليكود" من دون قدرة على المفاضلة بينهما.
وعلى النقيض، تزايدت حظوظ غانتس بين ناخبي حزبه، حيث منحه 98% ممن صوتوا له في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022 أصواتهم، وقال 2% إنهم ليسوا على دراية بأي منهما الأجدر؛ ما يعني أن أحدًا من ناخبي "معسكر الدولة" لم يتوجه يمينًا صوب "الليكود".