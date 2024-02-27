الكشف عن بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وصفقة التبادل في غزة

كشفت مصادر عن بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس والذي وافقت عليه إسرائيل في باريس مؤخراً.

وقالت المصادر إن إسرائيل وافقت على طلب حركة حماس القاضي بزيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة.

ووافقت إسرائيل، بحسب المصادر، على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيراً إسرائيلياً من النساء وكبار السن.

وذكرت المصادر أن إسرائيل طرحت إعادة تموضع قواتها خارج المناطق المكتظة ووقف الاستطلاع الجوي لمدة 8 ساعات يومياً، مشترطة عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.

في ذات الإطار، نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر قولها إن حركة حماس تراجعت عن بعض المطالب الرئيسية خلال المفاوضات، بعدما وصفت إسرائيل هذه المطالب بأنها "وهمية".

وقالت المصادر إن موقف حماس جعل الأطراف المتفاوضة أقرب إلى اتفاق مبدئي يمكن أن يوقف القتال، ويشهد إطلاق سراح مجموعة من الرهائن الإسرائيليين.

ونقلت الشبكة عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إنه "تم حل العقبات الرئيسية فيما يتعلق بإصرار حماس على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب".

وأوضح أن "طلب حماس المتعلق بأعداد الفلسطينيين الذين يجب إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية تم التراجع عنه".

وقال مشاركون في المفاوضات إن "من المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، وبمجرد التوصل إلى اتفاق أولي، فقد يؤدي ذلك إلى هدنة تستمر لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

وسيشهد الاتفاق المبدئي "إطلاق سراح مجموعة من الرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد أقل من الفلسطينيين مما طالبت به حماس في البداية".

ورأت المصادر أن "من المتوقع أن تصبح المناقشات أكثر تعقيداً في المرحلة الثانية، فخلال الهدنة، ستدور المفاوضات حول موضوعات أكثر حساسية مثل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين كرهائن، والإفراج عن الفلسطينيين الذين يقضون عقوبات أطول في السجون".

وستشمل المرحلة الثانية أيضاً التباحث حول "انسحاب القوات الإسرائيلية ووضع نهاية دائمة للحرب إلى جانب ما يسمى بقضايا اليوم التالي ما بعد الحرب".