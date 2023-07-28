الضفة الغربية تشهد سلسلة اعتقالات ومواجهات

شهدت مناطق شمال الضفة الغربية، بعد ظهر اليوم الجمعة، مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي المنتشر في المناطق الفلسطينية.

وأطقلت القوات الإسرائيلية، بعد ظهراليوم الجمعة، الرصاص الحي باتجاه سيارة فلسطينية بالقرب من بلدة حوارة جنوب نابلس.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن السيارة حاولت دهس جنود بالقرب من مفترق عينبوس، ولاذت بالفرار، لافتًا إلى أنه جرى اعتقال سائق السيارة بعد أن ترك سيارته وحاول الفرار مشيًا على قدميه.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين عند مدخل بلدة ديراستيا غرب سلفيت، شمال الضفة الغربية، وذلك بعد أن أدّى أهالي البلدة صلاة الجمعة على أراضٍ مهددة بالمصادرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، سابقًا، أن تلك الأراضي تعد منطقة عسكرية مغلقة، وجرى منع الفلسطينيين من الوصول لها، وكان المستوطنون نصبوا عليها عدة خيم تمهيدًا لمصادرتها.

وأفاد شهود عيان لـ"إرام نيوز"، أن عددًا من المستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة والعصي، على عدة طرقات رئيسة بين البلدات والقرى، ما أدى إلى تحطم زجاج المركبات، ونقل عدد من المصابين الفلسطينيين إلى المراكز الطبية.